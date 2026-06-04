Shia LaBeouf dopo la rissa di New Orleans: è in libertà vigilata e dovrà iniziare la riabilitazione dall’alcol

Shia LaBeouf ha patteggiato per la rissa di Mardi Gras a New Orleans: due anni di libertà vigilata, riabilitazione dall’alcol e corsi di gestione della rabbia.

Shia LaBeouf ha chiuso il capitolo giudiziario legato alla rissa di febbraio a New Orleans. Mercoledì 3 giugno, l'attore 39enne ha patteggiato per le accuse di aggressione ricevendo una condanna a due anni di libertà vigilata, un percorso di riabilitazione dall'abuso di alcol, corsi di gestione della rabbia e un programma di sensitivity training.

Cosa è successo quella notte del 17 febbraio

La vicenda risale al 17 febbraio, durante i festeggiamenti del Mardi Gras. Secondo il rapporto della polizia di New Orleans, LaBeouf fu espulso da un locale dopo aver provocato una lite, colpì una prima persona, lasciò la scena e vi tornò per aggredire nuovamente la stessa vittima e coinvolgere un secondo soggetto. Soccorso sul posto dai paramedici, le immagini, diffuse da TMZ, lo mostrano a torso nudo mentre riceve assistenza medica davanti al bar, fu poi condotto in ospedale per cure non specificate.

Nelle ore successive al rilascio, LaBeouf fu fotografato su Bourbon Street con i documenti del carcere in bocca, visibilmente in stato alterato. Sul suo account X scrisse due parole: "Free me". Tra le testimonianze arrivate, si è parlato anche di insulti omofobi durante l'aggressione, una circostanza che la difesa dell'attore ha respinto, riducendo tutto a "una banale lite da bar". L'avvocata Sarah Chervinsky ha liquidato la vicenda come un incidente minore, negando che l'accusa di bias verso l'orientamento sessuale delle vittime avesse fondamento. LaBeouf, ha aggiunto, "guarda avanti con l'obiettivo di concentrarsi sulla famiglia, sul lavoro e su nuovi progetti creativi".

Un anno di difficoltà

La rissa di febbraio non è arrivata nel vuoto. LaBeouf, noto per i suoi trascorsi giudiziari e per un percorso personale tormentato (le cronache lo hanno dipinto malissimo anche nella nostra Roma) si era trasferito a New Orleans dopo la rottura con l'attrice Mia Goth, 32 anni, con cui ha una figlia, Isabel, nata nel 2022. Il trasferimento era stato letto come un tentativo di ricominciare. L'epilogo di Mardi Gras ha dimostrato che il nuovo inizio era ancora lontano dall'essere completato.