L’attore Shia LaBeouf perde la calma al bar a Roma: le grida contro una donna al tavolo vicino

Shia LaBeouf (a sinistra) seduto ai tavolini di un locale a Roma che urla contro la vicina di tavolo, screen dal video condiviso su X da TMZ.

L'attore Shia LaBeouf, volto della saga dei Transformers, continua a far parlare di sé. In questo marzo 2026 si trova a Roma per assistere al battesimo del padre nonostante sia rimasto coinvolto in una rissa nella giornata di Martedì Grasso. La trasferta inizialmente era stata respinta dal giudice, ma poi è stata autorizzata poiché legata a motivi religiosi. E a LaBeouf è stato permesso di raggiungere la Capitale, restando formalmente sotto cauzione e con le restrizione del tribunale.

Sarebbero almeno tre gli episodi bizzarri non passati inosservati ai fan e ai paparazzi che lo seguono anche in trasferta a Roma. Dopo essersi ritrovato nella hall di un albergo indossando soltanto un paio di mutande e immortalato nel video che lo mostra in intimo mentre chiede insistentemente a un ospite dell'hotel un accendino, ha perso la calma in strada.

Shia LaBeouf.

Come mostrato da Tmz, circola un video dei giorni scorsi in cui LaBeouf compare seduto ai tavolini di un bar quando, rivolgendosi verso una donna che siede a un altro tavolo dello stesso locale, inizia ad urlare, perdendo la calma. Difficile dire cosa le stia gridando. Una volta allontanatosi dal locale, però, la scena si ripete. Come mostra il video in basso, l'attore cammina su un marciapiede romano e grida con il volto rivolto verso l'alto: non sappiamo se si stia rivolgendo a qualcuno affacciato a una finestra o meno. La scena, ripresa da qualcuno che si trova all'interno di un palazzo vicino, non finisce così: l'attore si volta e torna indietro, continua a urlare. Attraversa la strada e si gira ancora, facendo avanti e indietro, continuando a gridare.

L'attore da tempo è al centro di diverse controversie. Ben prima della rissa nel periodo di carnevale anche a causa di problemi personali e legati alla sua salute mentale. LaBeouf ha infatti parlato apertamente di soffrire di un disturbo da stress post-traumatico (PTSD), legato anche alla sua infanzia difficile.

Nel corso del tempo, inoltre, è stato arrestato per ubriachezza molesta e disordini pubblici, come avvenuto ad esempio a New York e in Georgia: questi episodi sono la dimostrazione della presenza di abuso di alcol e comportamenti autodistruttivi da parte dell'attore che, come ha raccontato lui stesso, ha vissuto momenti di forte instabilità emotiva che lo ha portato a seguire periodi di riabilitazione e terapie. LaBeouf, inoltre, è stato anche accusato nel 2020 di abusi fisici, emotivi e psicologici da parte della ex compagna, la cantante FKA twigs: l'attore ha negato alcune delle accuse ricevute. Ha ammesso, invece, di aver fatto del male a persone a lui vicine e di avere bisogno di aiuto, come mostrano anche le reazioni bizzarre e soprattutto eccessive avvenute in questi giorni a Roma.