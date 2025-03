Shaila Gatta nemica di se stessa al Grande Fratello: il finale immeritato della protagonista dell’edizione

A cura di Gaia Martino

L'uscita di scena di Shaila Gatta dal Grande Fratello a un passo dalla finale ha cambiato le carte in tavola nella casa di Cinecittà e l'accesa discussione con Zeudi Di Palma – che l'ha nominata e mandata al televoto flash aperto in diretta – rientra tra i motivi della sua eliminazione. Una sconfitta per l'ex velina che, nonostante abbia spesso diviso il pubblico per il suo atteggiamento, "orgogliosamente inelegante", per le forti frasi che rivolse a Helena Prestes e per i momenti di intimità con il fidanzato messi in bella piazza, è stata una delle concorrenti che sin dal primo giorno ha saputo far parlare di sé conquistando il titolo di protagonista dell'edizione. Peccato, però, che proprio sul finale, in ottica di gioco, ha giocato male le sue carte.

Il ritorno di fiamma con Lorenzo Spolverato dopo le accuse e i comportamenti tossici di lui sembrava averla già penalizzata, visto l'aereo volato sulla casa di Cinecittà dopo la tanto chiacchierata pace in giardino ("Finalista e relazione, nessuna connessione"). Il prezzo più caro, però, lo ha pagato mettendosi contro Zeudi Di Palma – reginetta del televoto per motivi ancora ben poco chiari – prima della semifinale. A decidere la sua ‘sconfitta' è stata la sua stessa ex amica che, messa davanti a una scelta su chi nominare, non ci ha pensato due volte a fare il suo nome, condannandola (in maniera vigliacca) all'eliminazione.

"Andare contro Zeudi non mi ha fatto bene. Questo è stato il prezzo da pagare quando si sceglie di dire cosa si pensa" ha commentato Shaila Gatta dopo il verdetto. E il suo discorso ha dimostrato la sua lucidità. È entrata il giorno 1 con i giusti presupposti e nonostante il discutibile percorso nella Casa, firma un finale d'oro. La sua uscita di scena va premiata: ha dimostrato che l'unica nemica del suo gioco è stata se stessa, solo perché non ha accettato di scendere a compromessi con le strategie.

