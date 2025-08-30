Serena Enardu rompe il silenzio sul padre di suo figlio Tommaso: “Una volta si presentò a casa per picchiarlo”

Serena Enardu parla per la prima volta del padre di suo figlio Tommaso attraverso delle stories pubblicate su Instagram. L’ex del Gf e Uomini e Donne ha raccontato un episodio spiacevole che si verificò nel 2022, quando l’uomo, che è sempre stato assente per il ragazzo, si presentò a casa per picchiarlo.

Il racconto di Serena Enardu

Nel corso degli anni, Serena ha parlato solo poche volte del padre di suo figlio e sempre con cautela. Durante la sua partecipazione al Grande Fratello VIP, ha dichiarato che per lei “l’importante è vedere che chi si ama sia felice, anche a costo di rinunciare fisicamente a lui”. Un concetto che ha ripreso anche in altre occasioni, quando ha affermato: “Per me quella persona esiste, ma non sento di dover parlare del suo rapporto con Tommaso. Non è di mia proprietà”.

L'episodio del 2022

Serena Enardu ha raccontato un episodio agghiacciante che ha coinvolto suo figlio a giugno 2022. L'ex tronista denunciò alle autorità “una persona” che si era presentata a casa per aggredire il ragazzo. Pur non rivelando il nome dell’aggressore, la descrizione di Serena fu chiara: “Una persona squallida, violenta e spregevole, che avrebbe dovuto proteggere Tommaso, ma che non l’ha mai fatto”. Nonostante il consiglio del suo avvocato di non rendere pubblica la vicenda, l'influencer ha deciso di parlarne apertamente, con l’intento di aiutare chi si trovasse in una situazione simile.

A distanza di anni, la Enardu conferma che, pur nella mancanza di una figura paterna "capace e responsabile", è riuscita a superare le difficoltà grazie all'amore incondizionato di altre figure familiari, come nonni, zii e, naturalmente, l'ex compagno Pago. Il loro rapporto è sempre stato sereno, e Serena sottolinea come l’affetto di questi cari sia stato fondamentale nel percorso di crescita di Tommaso.