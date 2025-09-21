spettacolo
video suggerito
video suggerito

Katia Ricciarelli e la stoccata ad Alex Baudo: “Non voglio parlarne, le palle sono tante e non voglio discutere”

Katia Ricciarelli rivolge una stoccata ad Alex Baudo, dopo la sua intervista a Verissimo. La soprano non intende parlare dei loro rapporti: “Le palle sono tante” ha dichiarato.
Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora
A cura di Ilaria Costabile
122 CONDIVISIONI
Immagine

Tra i primi ospiti del ritorno di Verissimo in tv, c'è stato Alex Baudo, figlio del noto conduttore, scomparso lo scorso agosto. Durante la lunga chiacchierata con Silvia Toffanin ha raccontato del suo rapporto, tardivo, con il padre e anche con coloro che quando ha iniziato a frequentarlo erano al suo fianco, come Katia Ricciarelli. Nonostante abbia speso parole gradevoli nei suoi confronti, la soprano intervistata durante un evento, non ha voluto commentare quanto detto nell'intervista.

La stoccata di Katia Ricciarelli

Una risposta piuttosto piccata quella della cantante, che ospite a Soccavo del recital Vi racconto la mia storia, alla fine del quale è stata intervistata, ha voluto prontamente sviare l'argomento introdotto delicatamente dalla moderatrice dell'evento. "Alessandro Baudo ha parlato di te" dice cercando di portare la conversazione su quel tema, ma Ricciarelli quasi la interrompe: "Possiamo cambiare discorso?" e la moderatrice continua: "Ha detto delle cose bellissime, non le vuoi sapere?" ma la soprano infastidita: "No, non mi interessa, perché non lo voglio sapere, quando sarà il momento ne parleremo perché le palle sono tante e non voglio più discutere".

 La sua interlocutrice, quindi, cerca di rabbonirla dicendole: "In realtà te lo avevo chiesto perché aveva detto che sei molto simpatica" e di tutta risposta Ricciarelli: "Hai visto come somiglia al padre?" cambiando totalmente discorso.

Leggi anche
Alex rompe il silenzio: "Scoprii a 30 anni di essere figlio di Pippo Baudo, fu come aprire il vaso di Pandora"

Nell'intervista rilasciata a Verissimo, Alex Baudo aveva dichiarato di aver sempre avuto un rapporto tranquillo con la ex moglie del padre, pur vedendola sporadicamente. Da quando il conduttore è scomparso, la soprano ha dovuto fronteggiare una serie di querelle, soprattutto con l'assistente di Baudo, ovvero Dina Minna, da cui è stata diffidata per alcune affermazioni sul suo conto.

Personaggi
122 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Iacchetti: “Per aver detto la verità su Gaza sto perdendo il lavoro e ricevo minacce di morte”
Enzo Iacchetti: "Il mio è stato un atto di supplenza morale perché chi dovrebbe parlare tace"
"Non c'è un politico di sinistra che mi abbia espresso solidarietà. Eyal Mizrahi? Un provocatore"
Lo scontro nel programma È sempre CartaBianca
Enzo Iacchetti ha rotto il muro di silenzio e ipocrisia della Tv su Gaza
Andrea Parrella
Eyal Mizrahi dopo la lite: "Iacchetti si è comportato da fascista"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views