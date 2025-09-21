Katia Ricciarelli e la stoccata ad Alex Baudo: “Non voglio parlarne, le palle sono tante e non voglio discutere”

Tra i primi ospiti del ritorno di Verissimo in tv, c'è stato Alex Baudo, figlio del noto conduttore, scomparso lo scorso agosto. Durante la lunga chiacchierata con Silvia Toffanin ha raccontato del suo rapporto, tardivo, con il padre e anche con coloro che quando ha iniziato a frequentarlo erano al suo fianco, come Katia Ricciarelli. Nonostante abbia speso parole gradevoli nei suoi confronti, la soprano intervistata durante un evento, non ha voluto commentare quanto detto nell'intervista.

La stoccata di Katia Ricciarelli

Una risposta piuttosto piccata quella della cantante, che ospite a Soccavo del recital Vi racconto la mia storia, alla fine del quale è stata intervistata, ha voluto prontamente sviare l'argomento introdotto delicatamente dalla moderatrice dell'evento. "Alessandro Baudo ha parlato di te" dice cercando di portare la conversazione su quel tema, ma Ricciarelli quasi la interrompe: "Possiamo cambiare discorso?" e la moderatrice continua: "Ha detto delle cose bellissime, non le vuoi sapere?" ma la soprano infastidita: "No, non mi interessa, perché non lo voglio sapere, quando sarà il momento ne parleremo perché le palle sono tante e non voglio più discutere".

La sua interlocutrice, quindi, cerca di rabbonirla dicendole: "In realtà te lo avevo chiesto perché aveva detto che sei molto simpatica" e di tutta risposta Ricciarelli: "Hai visto come somiglia al padre?" cambiando totalmente discorso.

Nell'intervista rilasciata a Verissimo, Alex Baudo aveva dichiarato di aver sempre avuto un rapporto tranquillo con la ex moglie del padre, pur vedendola sporadicamente. Da quando il conduttore è scomparso, la soprano ha dovuto fronteggiare una serie di querelle, soprattutto con l'assistente di Baudo, ovvero Dina Minna, da cui è stata diffidata per alcune affermazioni sul suo conto.