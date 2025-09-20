Alex rompe il silenzio: “Scoprii a 30 anni di essere figlio di Pippo Baudo, fu come aprire il vaso di Pandora”

Una rivelazione che ha cambiato per sempre la vita di Alessandro Baudo, arrivata quando ormai aveva trent'anni e una vita costruita dall'altra parte del mondo. Ospite a Verissimo, il figlio del grande conduttore televisivo ha raccontato per la prima volta i dettagli di quella scoperta che ha ribaltato ogni certezza: "Me lo disse Tullio, mio padre putativo, in punto di morte", ha rivelato.

"Mia madre non sapeva come dirmelo"

Alex Baudo ha raccontato che sua madre non sapeva come raccontargli tutta la verità: "Mia madre non sapeva come dirmelo. E mi disse: voi siete molto uniti, e mi dissero che ero figlio di Pippo Baudo. Fu come aprire il vaso di Pandora". E nel rapporto, in generale: "Ci sono stati momenti come tutte le famiglie, ma io me lo ricorderò sempre in positivo. Mi sembrava un comico, capace di smontare cose difficili e farle sembrare leggere". Una verità tenuta nascosta per decenni, custodita gelosamente da chi lo aveva cresciuto in Australia, lontano dai riflettori e dalla notorietà che circondava il suo vero padre. La rivelazione è arrivata nel momento più delicato, quando chi aveva fatto da padre stava per lasciare questo mondo.

Gli incontri segreti con Pippo Baudo

"Mio padre Pippo frequentava casa nostra. Ci siamo sempre visti di nascosto", ha continuato Alessandro, svelando un retroscena inedito. Quegli incontri, apparentemente casuali, nascondevano in realtà un legame profondo che solo anni dopo avrebbe trovato la sua vera dimensione. La conferma è arrivata dalle parole dello stesso Pippo Baudo che, nel 2018, aveva confessato a Maurizio Costanzo: "Ho riconosciuto Alessandro a un'età avanzata, ed è stato un incontro molto toccante e abbiamo avuto un rapporto molto bello."

Il confronto tra padre e figlio

Il primo vero confronto tra i due è stato carico di emozioni contrastanti. "Una cosa che gli ho detto e lo dico anche adesso: che non t'ho conosciuto da piccolo, che non sono cresciuto stando assieme", ha raccontato Alex, mettendo a nudo il rammarico per tutti quegli anni perduti. La risposta di Pippo Baudo è stata all'altezza del personaggio che il pubblico conosce: "Lui con l'ironia sua, mi disse: non m'hai conosciuto da giovane, mi conosci da vecchio." Una battuta che nasconde la consapevolezza di un tempo che non tornerà più.

L'uomo dietro il personaggio

"Sì, ci sentivamo e ci vedevamo. Il Pippo che il pubblico conosce, è esattamente quello. Una persona espansiva, affettuosa", ha confermato Alessandro, sfatando ogni dubbio sulla genuinità del carattere del celebre conduttore anche nella vita privata. Un riconoscimento importante per un uomo che ha sempre mantenuto la stessa personalità davanti e dietro le telecamere, dimostrando autenticità in ogni rapporto umano. "Ci sono tante cose che avrei voluto raccontargli, soprattutto cose vissute da piccolo, che sono come flash, e purtroppo non ne ho avuto la possibilità", ha ammesso Alex con evidente commozione. Nonostante i rimpianti, prevale la gratitudine: "Lo ringrazio di tutto. Qualcuno mi ha chiesto: cosa potresti dire per ringraziarlo di più? Ce n'è solo una: la vita. E basta."

Il rapporto con Katia Ricciarelli e la sorella Tiziana

Con Katia Ricciarelli c'è un rapporto sincero, affettuoso: "Non ci sono problemi. Così come i rapporti con Tiziana, mia sorella. La prima volta che ci siamo conosciuti è stato strano, papà era un po' teso. Gli dissi: perché sei così teso. Dopo un'ora o due, dissi: vedi non c'è niente di strano. La vita porta a esperienze del genere. Con Tiziana ci siamo conosciuti che io avevo già Sean, mio figlio. Ci sentiamo spesso e non ci sono problemi di nessun tipo".