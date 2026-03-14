Scontro tra le ex di Uomini e Donne Nicole Belloni e Martina Cardamone: “Non hai avuto rispetto”

La storia d'amore tra Flavio Ubirti e Nicole Belloni ha avuto vita breve. La coppia formata dai due ex protagonisti del Trono Classico di Uomini e Donne ieri, con un comunicato congiunto pubblicato su Instagram, ha annunciato la fine della relazione iniziata solo pochi mesi fa. L'ex tronista ha scelto la sua corteggiatrice, preferendola a Martina Cardamone, nella registrazione dello scorso 15 dicembre: la puntata è andata in onda a metà gennaio, e da allora i due si sono spesso mostrati insieme, anche in un'intervista di coppia a Verissimo, raccontando di un amore appena nato e vissuto come "una favola". Quell'amore, però, è già finito.

Dopo alcuni rumors sulla crisi che li aveva allontanati, è arrivata la conferma della rottura ieri, decisa per divergenze caratteriali e visioni differenti su come vivere la loro relazione. "Non riuscivamo a trovare il giusto equilibrio per costruire un percorso di coppia", hanno spiegato nella story Instagram pubblicata sui rispettivi profili. Dopo quanto reso pubblico, è spuntata una story Instagram di Martina Cardamone, l'altra corteggiatrice di Flavio Ubirti alla quale è stato rifilato un no, che sembrerebbe essere rivolta alla ormai ex coppia: "A volte prendere le decisioni che ci sembrano più semplici, ci portano a soddisfazioni veloci e risultati vuoti", ha scritto. Non è passata inosservata agli occhi della Belloni che ha colto il riferimento, e risposto a tono tra le sue stories, dando il via a un botta e risposta inaspettato: "Aspettavi solo una situazione del genere per i tuoi dieci minuti di attenzione. Dalla fine del programma hai sempre fatto la vittima, trovando sempre un pretesto per attaccarmi. Nel frattempo non hai mai avuto rispetto per la mia relazione, mandando continuamente frecciatine. Questa è la prima e ultima volta che parlerò di te. Spero tu sia felice adesso".

Martina Cardamone ha poi aggiunto, sempre tra le stories, che non era una frecciatina rivolta a lei. A sua volta, e a tono, ha replicato: "È affascinante osservare come certe persone abbiano un bisogno vitale di sentirsi protagoniste al punto da inventare frecciatine inesistenti per giustificare la propria insicurezza. La vita va avanti anche dopo un programma televisivo ma evidentemente c'è chi preferisce restare ancorati ancora al centro della scena. Soprattutto, bisognerebbe evitare di sentirsi sempre chiamati in causa. All'interno di una coppia si è in due". Flavio Ubirti, fino ad ora, si è tenuto estraneo ai fatti e non è intervenuto sulla questione.