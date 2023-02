Salvo Sottile: “Ho avuto un mezzo infarto, dicevano che sarei morto. Pesavo 108 Kg, dopo la dieta 81” Salvo Sottile si è raccontato in un’intervista rilasciata a Il Messaggero, dal rapporto burrascoso con Franco Di Mare ai problemi di salute che lo hanno convinto a cambiare vita.

A cura di Daniela Seclì

Salvo Sottile ha rilasciato una lunga intervista a Il Messaggero. Il conduttore del programma I fatti vostri, ha raccontato il modo burrascoso in cui sarebbe avvenuto il suo addio a Rai3, dove conduceva la trasmissione Mi manda Rai Tre:

Il vecchio direttore di Rai3, Franco Di Mare, nel 2020 mi ha cacciato dalla rete togliendomi la conduzione di Mi manda Rai3, che adesso va malissimo. Sono rimasto a spasso. Con Di Mare che mandava mail agli altri direttori invitandoli a non farmi lavorare. Perché? Anche il mio agente, Caschetto, non se lo spiega.

Con Franco Di Mare nessun chiarimento: "Ha fatto una cosa ignobile"

Salvo Sottile ha raccontato che il suo telefono non squillava più: "Quasi tutti mi hanno voltato le spalle: nessuno voleva mettersi contro un direttore che all’epoca era espressione del Movimento 5Stelle, il partito più potente del Paese". A tendergli una mano ci sarebbero stati solo Michele Guardì e l'autrice Giovanna Flora, che prima gli hanno proposto di parlare di attualità a I fatti vostri e poi, gli hanno offerto la conduzione dell'intero programma: "Magalli l’anno dopo è andato via perché voleva fare altro". Quanto a Franco Di Mare, Salvo Sottile sostiene di non avere mai chiarito con lui:

E neanche mi interessa farlo. In Rai ogni tanto lo incrocio ma finge di non vedermi e si gira dall’altra parte. Resta che ha fatto una cosa ignobile: giocare con il pane dei miei figli. Accetto che un direttore voglia fare le sue scelte, contesto il metodo: poteva avvisarmi prima e non mi avrebbe creato problemi.

I problemi di salute che lo hanno portato a dimagrire

Quanto al dimagrimento avuto negli ultimi anni, ha spiegato che è scaturito da alcuni problemi di salute, che lo hanno convinto che fosse giunto il momento di adottare uno stile di vita più sano e di mettersi a dieta:

Sono stato molto male. Cinque anni fa ho fatto una rampa di scale e sono svenuto: ho avuto un mezzo infarto. Fumavo tre pacchetti di sigarette al giorno, mangiavo a tutte le ore, ero stressatissimo. Il medico mi ha detto che sarei morto se non avessi cambiato vita. Mi sono messo a dieta e ho iniziato a fare sport, io che non l’avevo mai fatto. Da 108 chili sono passato a 81. È cambiato il mio fisico ma anche la mia vita.

Salvo Sottile è single

Salvo Sottile, nel 2019, si è separato dalla moglie, la giornalista Sarah Varetto con cui ha avuto due figli, Giuseppe e Maya. Attualmente è single: "Non sono gay, mi piace la materia e vivo i miei cinquant’anni come posso". Poi, ha rimarcato il fascino di Anna Falchi, al suo fianco nella conduzione del programma I fatti vostri: