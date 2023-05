Salvatore Aranzulla è diventato papà per la prima volta, l’annuncio sui social Salvatore Aranzulla, il divulgatore tecnologico più famoso del web, è diventato papà come ha annunciato con un post sui social.

A cura di Ilaria Costabile

Salvatore Aranzulla, il divulgatore tecnologico più famoso del web, è diventato papà per la prima volta. Sui social è comparsa una foto in cui compare il 33enne che tiene tra le braccia la sua primogenita di cui, però, non ha rivelato il nome.

La nascita della sua primogenita

"Se prima eravamo in due ora siamo in tre" scrive l'ingegnere informatico accanto allo scatto da neo papà. In merito alla mamma della piccola appena nata, però, non si hanno notizie, dal momento che anche sui social il famoso blogger e imprenditore italiano non ha mai condiviso molti contenuti inerenti al suo privato. Il mistero attorno alla vita privata di Salvatore Aranzulla ha incuriosito anche i suoi seguaci, che in diverse occasioni gli hanno chiesto di pubblicare delle foto in cui si mostrasse insieme alla sua dolce metà. Eppure, nonostante le richieste, nulla è valso per far cedere il nome più famoso del web che, infatti, ironicamente nel 2021 aveva pubblicato uno scatto con la sua compagna, ma delle loro ombre riflesse sul pavimento: "In tanti ci avete chiesto una foto insieme. Eccola" aveva scritto.

Il cambiamento di Salvatore Aranzulla

Dai primi anni in cui ha iniziato a scrivere su internet, condividendo informazioni che hanno poi aiutato migliaia e migliaia di utenti in difficoltà alle prese con le novità della tecnologia, tenendosi sempre aggiornato per poter fornire il miglior aiuto possibile, oltre che consigli di ogni genere in relazione al mondo dell'informatica e non solo. Dall'inizio, però, ha avuto un'evoluzione, non solo professionale, dal momento che adesso è da considerare un imprenditore a tutti gli effetti, ma si tratta di un cambiamento anche personale. In un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha raccontato come il suo percorso abbia attraversato varie fasi: quando era appena un ragazzo, non sapendo cucinare si cibava principalmente di cibo d'asporto, che lo portò ad ingrassare velocemente. Dopo aver scoperto una colite ulcerosa e aver fatto poi le dovute cure, si è rivolto ad un nutrizionista e ad un personal trainer che lo hanno rimesso in sesto.