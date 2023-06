Russell Crowe elogia la Calabria e omaggia Berlusconi: “Sarebbe ottimo personaggio da interpretare” L’attore hollywoodiano, in Italia per i suoi concerti con la band, magnifica le bellezze della Calabria. Poi parla della recente scomparsa di Berlusconi e non nega l’interesse professionale per il personaggio: “So che potrebbe suonare anche un pochino irriverente”.

A cura di Andrea Parrella

Quello tra Russell Crowe e l'Italia è un rapporto di amore reciproco. L'attore è legato al "Bel paese" soprattutto per i suoi trascorsi cinematografici e il ruolo per cui è più noto, quello di Massimo Decimo Meridio ne Il Gladiatore, che lo ha inevitabilmente accostato alla città di Roma.

Ma Crowe, che utilizza i social – in particolare Twitter – in modo molto personale, si sofferma spesso sulle bellezze d'Italia, specie quando le visita per lavoro. È il caso della Calabria, dove si trova in questi giorni per il tour del suo gruppo musicale, gli Indoor Garden Party, che si sono esibiti al Teatro Politeama di Catanzaro. Nel corso della visita Crowe non ha mancato di pubblicare foto dei luoghi visitata, immagini del paesaggio e un selfie dal suo hotel vista mare.

Russell Crowe in Calabria, le parole dell'attore

"Il mondo dovrebbe vedere la Calabria, questa terra è molto bella". Sono state queste le prime parole pronunciate dalla star Russell Crowe in occasione della conferenza stampa di presentazione al Complesso monumentale San Giovanni di Catanzaro, dove è stato ricevuto dal direttore del Magna Graecia Film Festival di Catanzaro, Gianvito Casadonte, promotore dell'evento, e il sindaco del capoluogo calabrese, Nicola Fiorita. Nella stessa occasione Russell Crowe, ha espresso parole di profondo apprezzamento per le bellezze della regione, in particolare per Tropea, dove si è fermato per qualche ora dopo essere sbarcato all'aeroporto di Lamezia Terme. E il tour in Italia di Crowe non si chiude qui, visto che l'attore si esibirà con la sua band a Taranto, altra città dalla quale si aspettano suggestioni e consigli turistici.

La morte di Berlusconi, l'omaggio di Russell Crowe

Nell'ambito della stessa conferenza stampa, Russell Crowe si è soffermato sulla recente scomparsa di Silvio Berlusconi e ha parlato di una figura molto significativa per l'Italia con grande interesse, aggiungendo: "Il cervello mi dice che sto per dire una cosa che potrebbe suonare anche un pochino irriverente, però insomma Berlusconi sarebbe un ottimo personaggio da interpretare".