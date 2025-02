video suggerito

Rosalinda Cannavò chiede a Ruta di non chiamarla Adua, ma sui social usa ancora quel nome: "Non posso cambiarlo" Dopo le dichiarazioni sul suo conto di Maria Teresa Ruta al Grande Fratello, Rosalinda Cannavò le ha chiesto di non chiamarla più Adua Del Vesco. Sui social, però, continua a chiamarsi proprio con quel nome e a spiegarne il motivo è stata lei stessa.

A cura di Sara Leombruno

Nelle ultime ore sta facendo discutere il battibecco a distanza tra Rosalinda Cannavò e Maria Teresa Ruta. L'attrice ha risposto ad alcune dichiarazioni fatte sul suo conto dalla giornalista nella Casa del Grande Fratello, chiedendole di non chiamarla più Adua Del Vesco: "Persone che hanno vissuto sei mesi con me e sanno il mio trascorso, continuano a chiamarmi Adua. Non ho parole", aveva detto. Sui social, però, continua a chiamarsi proprio con quel nome e a spiegarne il motivo è stata lei stessa.

Perché Rosalina Cannavò si chiama ancora "Adua" sui social

La ragione ha a che fare con il fatto che lei possegga un account Meta Verified, più comunemente noto come un profilo con la spunta blu. Ai numerosi commenti di chi la accusava di incoerenza, per aver rivendicato il fatto di chiamarsi Rosalinda ma di continuare a mantenere il nome Adua su Instagram, l'attrice ha risposto: "Sul mio Instagram c'è scritto Adua Del Vesco perché non posso cambiarlo, la soluzione sarebbe eliminare l'account, però c'è scritto anche Rosalinda in grande". Per fornire le prove di quanto detto, l'ex gieffina ha pubblicato uno screen del messaggio che le arriva da Meta, ogni volta che prova a cambiare il suo nome utente.

Visto che sto leggendo cattiverie assurde, ecco la dimostrazione del perché il mio nome utente non venga modificato da me ma da Instagram. Evidentemente chi ha la spunta blu non può fare cambi.

L'ex gieffina ha spiegato di averci provato ripetutamente negli anni, ma senza successo. Poi, su quanto detto da Maria Teresa Ruta: "Mi fa strano che persone che hanno convissuto con me per così tanto tempo, vissuto la mia storia e le ragioni profonde che mi hanno portato a questo cambiamento, continuino a fare un errore del genere. Soprattutto perché hanno vissuto la ragione del mio voler tornare a chiamarmi Rosalinda".

Cannavò: “Adua non esiste più, ho pensato alla morte come liberazione”

Circa tre anni fa, Rosalinda Cannavò raccontò a Verissimo perché non volesse più essere accostata al suo nome d'arte. Un racconto particolarmente intenso, in cui spiegò le difficoltà nel suo tentativo di raggiungere un'immagine ideale, ma lontana dalla realtà: "Quando ho raggiunto i 32 chili ho abusato anche di medicine: sapevo che quello poteva portarmi a stare molto male, ma la cosa non mi spaventava. Consideravo la morte quasi come una liberazione. Non sopportavo più di essere un’altra persona: la parte vera di me voleva essere liberata il prima possibile". E ancora: "Oltre al cambio nome sono cambiata interiormente: ho iniziato a comportarmi diversamente da come ero io, questo mi logorava dentro".

Cosa ha detto Maria Teresa Ruta su Rosalinda al GF

Al Grande Fratello, Maria Teresa Ruta aveva accusato Helena Prestes di essersi avvicinata a Zeudi Di Palma per voler in qualche modo riprodurre il rapporto che anni fa si era instaurato nella casa tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò: "Forse a Helena è balenata l’idea di fare questa ship come fece Dayane con Adua per creare delle tensioni di gioco". Helena aveva ribattuto a questa insinuazione: "Non mi è piaciuto quello che hai detto a Zeudi, di Dayane e di Rosalinda. Non c'entra niente". Cannavò ha quindi ringraziato la modella per averla chiamata con il suo nome di battesimo: "Grazie per avermi almeno tu chiamata Rosalinda".