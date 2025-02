Rosalinda Cannavò replica a Maria Teresa Ruta: “Non chiamarmi Adua e non parlare di me, oggi ho una figlia e un compagno” Al Grande Fratello, Maria Teresa Ruta ha accusato Helena Prestes: “Le è balenata l’idea di fare questa ship con Zeudi come fece Dayane con Adua per creare delle tensioni di gioco”. Pronta la replica di Rosalinda Cannavò. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Daniela Seclì

Foto di Maria Teresa Ruta per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Alcune dichiarazioni di Maria Teresa Ruta pronunciate nella casa del Grande Fratello hanno fatto storcere il naso a Rosalinda Cannavò. L'attrice non ha apprezzato il fatto che la concorrente abbia ritirato in ballo quell'affetto che era nato nel reality di Alfonso Signorini tra lei e Dayane Mello e che l'abbia chiamata Adua Del Vesco, un nome d'arte che Rosalinda si è ormai lasciata alle spalle.

Cosa ha detto Maria Teresa Ruta al Grande Fratello

Al Grande Fratello, Maria Teresa Ruta ha accusato Helena Prestes di essersi avvicinata a Zeudi Di Palma per riproporre il rapporto che anni fa si era instaurato nella casa tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò: "Forse a Helena è balenata l’idea di fare questa ship come fece Dayane con Adua per creare delle tensioni di gioco". Helena ha respinto questa insinuazione: "Non mi è piaciuto quello che hai detto a Zeudi, di Dayane e di Rosalinda. Non c'entra niente". Cannavò ha ringraziato la modella per averla chiamata con il suo nome di battesimo:

Grazie per avermi almeno tu chiamata Rosalinda. Persone che hanno vissuto sei mesi con me e sanno il mio trascorso, continuano a chiamarmi Adua. Non ho parole.

Poi, ha preso le distanze da quanto detto da Maria Teresa Ruta.

La replica di Rosalinda Cannavò a Maria Teresa Ruta

Rosalinda Cannavò, in una serie di storie pubblicate su Instagram, ha replicato a Maria Teresa Ruta: "Vorrei ricordare a qualcuno – ogni riferimento è puramente casuale – che io non mi chiamo più Adua. Chiedo gentilmente di chiamarmi Rosalinda e gentilmente di parlare poco di me, soprattutto di cose inerenti a quattro anni fa. La vita di tutti è andata avanti, ho una figlia meravigliosa, un compagno splendido. Quindi anche meno". Alcuni utenti le hanno fatto notare che il suo profilo Instagram è ancora adua.del.vesco, ma l'attrice ha spiegato il perché:

Sul mio Instagram c'è scritto Adua Del Vesco perché non posso cambiarlo. La soluzione sarebbe eliminare l'account. Ok? Però c'è scritto anche Rosalinda Cannavò in grande.