Rosa Chemical: “Da adolescente non mi volevo bene, i complessi mi portavano a fare uso di sostanze” Rosa Chemical ai microfoni di ScuolaZoo ha raccontato della sua adolescenza segnata da momenti di profonda insicurezza: “Ho sempre avuto complessi, ho sofferto di disturbi alimentari. Non mi trattavo bene, facevo uso di sostanze, mi ubriacavo. Poi ho iniziato a volermi bene”.

A cura di Gaia Martino

Rosa Chemical, nome d'arte di Manuel Franco, ospite di un evento organizzato da ScuolaZoo, ha raccontato del suo passato segnato da disturbi alimentari e insicurezze che non gli hanno permesso di vivere un'adolescenza del tutto serena. Cercava conforto nell'alcol e nelle sostanze stupefacenti. Il cambiamento è arrivato quando ha iniziato a volersi bene: "Quando una persona decide di amarsi, tutto inizia ad andare per il meglio", le parole del rapper e big in gara a Sanremo 2023.

Le confessioni di Rosa Chemical

Rosa Chemical ai microfoni di ScuolaZoo ha raccontato di avere sofferto di molti complessi quando era giovanissimo. Il 25enne, durante l'adolescenza, non aveva un buon rapporto con il suo aspetto fisico, così iniziò a sbandare iniziando ad assumere sostanze stupefacenti e alcolici: "Nel mio periodo adolescente non mi volevo benissimo, non mi trattavo bene, facevo uso di sostanze, mi ubriacavo. Anche con il cibo, l’alimentazione, mangiavo male. Poi ho iniziato a volermi bene, questo è il grande switch che nella vita bisogna fare".

Ho sempre avuto complessi, ho sofferto di disturbi alimentari. Mi vedevo sempre in sovrappeso rispetto a quello che ero, non ho mai avuto un buon rapporto con la mia immagine riflessa nello specchio. È tutto un discorso di accettazione, c'è un lavoro dietro. Quando mi vedevo con un kilo di più stavo male, mangiavo di meno.

Il cambiamento è arrivato quando ha imparato a volersi bene, così ha preso in mano la sua vita, accettandosi così com'è.

"Le imperfezioni diventano un punto di forza"

Raccontando la sua esperienza, Rosa Chemical ha così lanciato un forte messaggio ai giovani all'ascolto: "Le imperfezioni diventano un punto di forza, amatevi tanto, per quelli che siete, siete unici e spettacolari così come siete. Ho sentito il cambiamento quando ho iniziato a volermi bene".