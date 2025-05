Rocco Siffredi accusato di abusi festeggia 32 anni di matrimonio con Rosa Caracciolo: “Resisteremo anche a questo”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Mentre va avanti l'inchiesta de Le Iene su Rocco Siffredi, accusato da diverse pornostar di abusi sui set, il divo dei film a luci rosse festeggia 32 anni di matrimonio con Rosa Caracciolo, pseudonimo di Rozsas Tassi. Con un post su Instagram la coppia ha celebrato il loro amore augurandosi di superare presto questo brutto momento. "Abbiamo resistito a tanto", le parole.

Le parole di Rocco Siffredi e Rosa Caracciolo nel loro anniversario di matrimonio

"Oggi 32 anni amore mio. Abbiamo resistito a tanto, resisteremo anche a questo" hanno scritto Rocco Siffredi e Rosa Caracciolo su Instagram, a corredo di una loro foto del passato, per festeggiare il loro anniversario di matrimonio. La coppia sta affrontando un momento particolare per via delle accuse di molestie mosse contro il divo dei film a luci rosse da alcune attrici porno.

Le stesse accuse pare siano ricadute anche sulla famiglia: Lorenzo Tano, non appena iniziata la sua avventura all'Isola dei Famosi, è stato eliminato dovendo interrompere, dopo neanche una settimana la sua esperienza televisiva. "Che schifo di programma, ma non solo il mondo. Solo perché sei il figlio di Rocco Siffredi vieni eliminato" ha scritto mamma Rosa Caracciolo su Instagram dopo l'annuncio in diretta. Poco prima della puntata, Rocco Siffredi aveva attaccato Roberta Rei e Le Iene – programma condotto da Veronica Gentili, che presenta anche l'Isola – di aver creato "solo odio nei miei confronti".

Le parole di Rocco Siffredi sul caso sollevato da Le Iene

Nel post su Instagram scritto due giorni fa, Rocco Siffredi aveva accusato Roberta Rei e Le Iene di aver creato "odio nei miei confronti e tanta sofferenza alla mia famiglia". Queste le sue parole: "Roberta Rei l’anno scorso il suo colpo di fortuna, le scuse a una giornalista davanti alla sua telecamera gli regalarono il servizio più visto dell’anno e allora quale miglior occasione per farci una bella serie. L'anno scorso su Netflix ero il Supereroe dai Super Poteri ora sempre su una serie televisiva ma da stupratore". Poi ha continuato difendendosi:

Cara Roberta ho amato e amo le donne tutta la mia vita, ho passato la maggior parte del mio tempo ad essere orgogliosamente l’oggetto di desiderio delle donne e non solo, la tua corsa a voler diventare la paladina delle donne a tutti i costi creando solo odio nei miei confronti e e purtroppo tanta sofferenza alla mia famiglia non ti fa’ onore pensavo veramente che tu fossi come ti descrisse il tuo collega Filippo una persona di gran valore umano, cara Roberta sappi che io sono e sarò sempre un vero PORNOSTAR e non uno stupratore.