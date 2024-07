video suggerito

Roberto Da Crema: "A Berlusconi ho venduto orologi, Bertè comprava pentole, a Ezio Greggio una scala" Roberto Da Crema, il famoso "Baffo", re delle televendite, ricorda il suo periodo di maggiore successo in tv. E riconosce che oggi non riuscirebbe a ripetere quanto fatto all'epoca: "Adesso ci sono mille canali televisivi".

A cura di Stefania Rocco

È stato a lungo il re delle televendite, insieme a Wanna Marchi e a pochi altri nomi. Oggi Roberto Da Crema, il famoso “Baffo”, ha cambiato vita: gestisce una rete di magazzini che sostiene fatturino 20 milioni l'anno – i Pubblistore BaffoItalia – e trascorre 10 giorni al mese a Lampedusa, per pescare. “Sono un pescatore, sono arrivato qua a Lampedusa otto anni fa. Ho sempre pescato nei fiumi, ma il mare è un'altra cosa”, racconta in un’intervista rilasciata al Gambero Rosso, “Il pesce che pesco lo regalo anche agli amici, oggi l’ho mangiato con Anastasia e Marco, qui a casa mia, e poi lo regalo anche a un amico che ha un ristorante a San Donato Milanese, si chiama l’Osterietta”.

Baffo: “Le televendite oggi? Non sono come prima”

“Ho venduto 30mila lotti e mi servivano 30mila coltelli elettrici, nessuno ci credeva, nemmeno la Philips. Purtroppo l’azienda ne aveva prodotti solo 15mila, e io ne avevo piazzati il doppio. E mi sono scusato con i clienti”, ha raccontato ancora Baffo, precisando che oggi le televendite non funzionerebbero più come accaduto durante il suo periodo d’oro, “Non come prima, adesso ci sono mille canali televisivi, all’epoca c’era solo Rete A, la rete nazionale per le televendite per eccellenze, andavamo in onda io, Wanna Marchi, Guido Angeli, pochi venditori su una tv nazionale, si facevano numeri incredibili”.

Le vendite ai vip: da Berlusconi a Loredana Bertè

Da Crema ricorda, infine, le vendite finalizzate con personaggi noti, tra i più noti in Italia: “A Berlusconi ho venduto gli orologi, Loredana Bertè comprava le pentole, Ezio Greggio la scala snodata, Raimondo Vianello e Sandra Mondaini presero i miei giubbotti in ecopelle, pretesero che li consegnassi io a loro a Milano 2. E poi i forni pizza… ne ho venduti 350mila, anche Antonio Ricci l’ha comprato”.