Roberto Da Crema e la sua nuova vita: “Pensavo che sarei morto in carcere, oggi fatturo 20 milioni all’anno” Roberto Da Crema ricorda i giorni in carcere: “Piangevo continuamente”. Oggi ha una nuova vita, gestisce cinque grandi magazzini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

La nuova vita di Roberto Da Crema dopo il carcere. Era il re delle televendite, oggi ha cinque grandi magazzini e assicura: "Con mia figlia fatturiamo 20 milioni all'anno". Nel corso di un'intervista rilasciata ad Anna Gandolfi per il Corriere della Sera, il Baffo ha anche ricordato i giorni trascorsi in carcere dove finì nel 2003 con l'accusa di bancarotta fraudolenta: "Piangevo continuamente".

Roberto Da Crema oggi ha cinque grandi magazzini

Roberto Da Crema oggi ha cinque grandi magazzini in Lombardia, precisamente a Verano Brianza, Lodi, Voghera, Legnano e Brescia. Gli affari sembrano andare per il verso giusto: "In un anno fatturiamo 20 milioni. I dipendenti sono 68. I metri quadrati di vendita complessivi quasi 7mila, negli store abbiamo 432 mila tesserati". Roberto Da Crema gestisce l'azienda con i suoi figli. Lui è l'addetto al marketing, il figlio Moris – che oggi ha 49 anni – si occupa della logistica, mentre sua figlia Valentina – che ha 47 anni – è l'ad e segue il personale. Il Baffo confida il suo sogno: "Un reality nel negozio" e fa sapere che si sta parlando di un documentario sulla sua vita.

Il Baffo ricorda i giorni trascorsi in carcere

Il momento più brutto della sua vita è stato l'arresto avvenuto nel 2003. Si trovava a Radio Italia quando arrivò la polizia a prelevarlo. L'accusa era di bancarotta fraudolenta: "Ho scontato un anno e otto mesi con la condizionale, pagato una multa da 650mila euro. Ho sbagliato, anche molto, e lo ammetto". Infine, ha spiegato che i giorni in carcere sono stati durissimi: "Piangevo continuamente. Pensavo che lì dentro sarei morto". Non è stato facile per lui affrontare il senso di "vergogna" che provava per la condanna. Non dormiva più e perdeva peso, perché temeva che non sarebbe più riuscito a riconquistare la fiducia della gente. Oggi ha ricostruito la sua vita.