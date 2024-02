Roberto Alessi: “Ho 55 anni e non posso allenarmi, è discriminazione” Il giornalista Roberto Alessi non ha potuto effettuare la visita annuale per continuare a frequentare la palestra in cui era iscritto. In un video su Instagram sostiene che il motivo sia stato la sua età. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per il giornalista Roberto Alessi, direttore di Novella2000, non è stato possibile effettuare la visita medica annuale per continuare a frequentare la palestra dove era iscritto. A raccontarlo è stato lui stesso in un video su Instagram, sostenendo che il motivo del rifiuto sia stata la sua età avanzata.

Il video di Roberto Alessi su Instagram

"I medici non fanno visite a chi ha più di 55 anni e questa è una discriminazione sull'età, ma pazienza" inizia così lo sfogo di Roberto Alessi su Instagram. Il giornalista, poi, si domanda il perché di una scelta del genere: "È pericoloso fare ginnastica oltre i 55 anni per questo non si prendono questa responsabilità? Quindi sarebbe meglio non avere più di 55 anni per fare ginnastica?" Roberto Alessi aggiunge che un comportamento del genere sia in contrasto con le indicazioni della medicina "che consigliano sempre di fare attività fisica". Per continuare a frequentare la palestra, quindi, ha deciso di recarsi da un medico esterno che gli possa fornire un certificato.

Le sfogo di Roberto Alessi: "Perché hanno accettato il rinnovo della tessera?"

Roberto Alessi punta il dito contro i responsabili della palestra di Milano, sottolineando che – facendo il giornalista di mestiere – è normale per lui porsi delle domande. Una tra tutte: "Perché se ho 55 anni hanno accettato il rinnovo della mia tessera neanche un mese fa?". Secondo Roberto Alessi, infatti, è chiaro che i medici del centro di fitness non abbiano voluto prendersi la responsabilità di vistare una persona di oltre 55 anni. Il direttore di Novella2ooo ha limitato i commenti ai suoi post su Instagram, ma è comunque possibile leggere alcuni messaggi che i follower hanno lasciato sotto al suo video di denuncia. I pareri sono molto diversi tra loro, in molti criticano il centro sportivo, altri, invece, domandando al giornalista se il regolamento interno non preveda specifiche disposizioni come quella di fare una visita più approfondita oltre una certa età.