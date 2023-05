Roberta Di Padua sulla rottura tra Nicole e Carlo: “Fanno sorridere, ma il gossip non finisce qui” Roberta Di Padua commenta la rottura tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini. La dama ha attaccato l’ex tronista criticando la scelta di rompere il silenzio tramite un audio: “Tutto questo arriva dopo una copertina, un’ospitata tv, un gossip. Questo mi fa sorridere ma non è finita qui”.

A cura di Gaia Martino

L'astio di Roberta Di Padua nei confronti di Nicole Santinelli non sbiadisce e questa mattina la Dama del trono Over di Uomini e Donne lo ha dimostrato. Con alcune Instagram stories ha commentato la notizia della rottura tra l'ex tronista e Carlo Alberto Mancini sottolineando di aver "sempre avuto ragione": "Nella vita ho preso tanti no, oggi so riconoscere le persone al primo sguardo", la stoccata che rimanda alle numerose liti con la 29enne romana.

Le parole di Roberta Di Padua

Prima di uscire per andare al lavoro Roberta Di Padua ha parlato ai suoi followers, tra le stories ha commentato i numerosi messaggi ricevuti che fanno riferimento alla rottura tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini: "È stata una nottataccia, ma vi ho letto tutti. Grazie perché tutti mi avete scritto la stessa cosa, "avevi ragione tu". Ho ragione perché ho ricevuto tanti no nella vita, tante porte chiuse, che quando c'è qualcosa che non va, le persone le riconosci subito, le fiuto da lontano". La Dama del Trono Over ha continuato sostenendo di aver sempre saputo come sarebbero andate le cose: "Non è stato difficile, al primo sguardo avevo capito. Per me non è stata una novità, era solo una questione di tempo. Io aspetto, tutto torna".

"Non mi sono mai nascosta dietro un audio"

Se fino a queste parole il riferimento appariva ancora casuale, Roberta Di Padua ha concluso il suo discorso commentando la scelta di Nicole Santinelli di rompere il silenzio con un audio condiviso su Instagram. Le parole: