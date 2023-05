Cugino di Nicole Santinelli contro Carlo Alberto Mancini, poi Cristian Di Carlo commenta la rottura Uomini e Donne, è finita la relazione tra Carlo Alberto Mancini e Nicole Santinelli. La prima reazione arrivata è quella del cugino della tronista che ha rimproverato Carlo Alberto in diretta su Instagram. Poi, il commento dell’ex corteggiatore Cristian Di Carlo.

A cura di Daniela Seclì

Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini si sono lasciati. La decisione di mettere un punto a questa relazione, sembra sia stata presa dalla tronista. Carlo Alberto, sua scelta nel programma Uomini e Donne, ha invitato tutti a non scagliarsi contro di lei, perché è stata onesta e dunque la rispetterà sempre. Nonostante si sia detto capace di gesti d'amore importanti, in questo momento non ritiene che possa servire fare qualcosa di eclatante per riconquistarla. Inoltre, ha espresso la convinzione che alcune donne non amino gli uomini come lui, che danno sicurezze. Intanto, sono arrivate le prime reazioni.

Il cugino di Nicole Santinelli rimprovera Carlo Alberto Mancini

Marco, cugino di Nicole Santinelli, è intervenuto nel corso della diretta in cui Carlo Alberto Mancini ha annunciato la rottura. Lo ha rimproverato, sostenendo che un uomo che dice di stare male, non corre a dare la notizia della fine della sua relazione:

Uno che sta male, la prima cosa che fa è una diretta su un social? Carlo! Uno che sta male si mette un attimo seduto, si prende un bicchiere d'acqua, riflette su quello che è successo. Subito una diretta sui social?

E ha continuato nel suo sfogo: "L'impressione che ho avuto in questo percorso insieme io e te, dove io ti sono stato vicino, dove tu parlavi con me, so perfettamente che stavi male…poi vedendoti subito su Instagram…se stai così male ti metti a parlare dopo un'ora su Instagram?". Carlo Alberto, tuttavia, ha replicato: "Marco ci siamo sentiti, sai come stavo. Il mio intento era quello di dire che non devono toccarla. Poi, puoi non essere d'accordo sulle modalità".

La reazione di Cristian Di Carlo

Intanto, poco dopo l'annuncio di Carlo Alberto Mancini riguardo la fine della relazione con Nicole Santinelli, un altro protagonista di Uomini e Donne ha detto la sua su Instagram. Il corteggiatore della tronista, Cristian Di Carlo, ha commentato così: "Se a 35 anni dovessi fare un video in cui annuncio in diretta di essermi lasciato con una ragazza, vi prego abbattetemi". E pensare che solo una manciata di giorni fa, la coppia decantava il proprio amore tanto da parlare di convivenza. A Verissimo, poi, erano sembrati più innamorati che mai. In queste ore la notizia della rottura.