Roberta Beta scopre un tumore adenoideo: “Ringrazio la Madonna di avermi fatto notare quel pallino” Qualche settimana prima l’ex gieffina si era mostrata sui social dopo un’operazione. Oggi sta bene e spiega ai suoi follower di aver scoperto un tumore che si è rivelato fortunatamente benigno: “Dopo anni ho capito che il nodulo sotto l’orecchio non era una semplice ghiandola infiammata”.

A cura di Giulia Turco

Roberta Beta è stata tra le concorrenti più apprezzate della prima edizione del Grande Fratello. Un'esperimento vincente, quello di oltre 20 anni prima, dal quale la prossima edizione del reality prenderà spunto per ritrovare la normalità dei concorrenti non famosi. Negli anni Roberta Beta ha continuato a lavorare come giornalista, pur prendendo le distanze dai riflettori dello spettacolo. Sui social, dove continua ad essere molto seguita, di recente ha condiviso con i suoi fan un problema di salute che l'ha costretta ad operarsi.

(Roberta Beta subito dopo l’operazione, foto Instagram)

Roberta Beta racconta la scoperta dell'adenoma

"Tranquilli, non ho fatto il lifting", aveva scritto ironicamente la giornalista postando su Instagram una sua foto in ospedale. "La vita ti sorprende sempre, purtroppo non sono sempre belle sorprese, ma sono qua, un po' miracolata dal pellegrinaggio a Lourdes perché dopo anni ho capito che il nodulo sotto l'orecchio non era una semplice ghiandola infiammata", aveva spiegato preoccupando i fan. Venerdì 23 giugno poi è tornata sui social per raccontare quanto accaduto. Dagli accertamenti è risultato che si trattasse di un tumore benigno. "L'esame istologico è risultato negativo e meno male, visto che le dimensioni dell'adenoma erano pari ad una piccola albicocca". Tanto spavento insomma, ma per fortuna l'adenoma è stato scoperto e rimosso nei tempi giusti.

Sono felice e ringrazio la Madonna di Lourdes che mi ha tirato un orecchio e mi ha attenzionato su di un pallino fetente che appariva e scompariva da almeno un paio di anni. Ora che il bubbone non c’è più affan*ulo a chi mi vuole male e vado avanti sempre più sorridente!

Roberta Beta e la mancanza di lavoro

Lo scorso anno l’ex gieffina si era confidata sui social parlando di una sottrazione lavorativa poco florida. “È un anno che non lavoro, faccio cose, tante cose, ma il lavoro retribuito manca e francamente l’autostima va a finire sotto ai piedi”, aveva spiegato invitando i suoi follower a riflettere sulla difficoltà di condividere pubblicamente anche i momenti di difficoltà o di mancato successo nella propria vita.