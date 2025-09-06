Rino Gattuso alla moglie Monica Romano, che ama dal 1997: “Poverina, so quello che le ho fatto passare”

Sono parole d’amore quelle che Rino Gattuso rivolge alla moglie Monica Romano a margine del match che lo ha visto debuttare nei panni di allenatore dell’Italia. Dopo la vittoria contro l’Estonia per 5 a 0, il mister rivela di voler dedicare questo primo importante risultato ottenuto proprio alla compagna con la quale divide la vita dal 1997. “La dedica devo farla alla mia povera moglie che mi sopporta dal 1997, quando sono andato a Glasgow”, ha dichiarato l’allenatore di fronte ai giornalisti, "Stiamo insieme da 28 anni. So che cosa le ho fatto passare in questi anni, le squadre che ho cambiato, più tutti gli anni in cui sono stato giocatore”.

Chi è Monica Romano, moglie di Rino Gattuso

Monica Romano, moglie di Rino Gattuso, è nata a Glasgow da genitori italiani (erano originari di Napoli) che emigrarono in Scozia da giovanissimi per poi specializzarsi nel settore della ristorazione. Con gli anni, infatti, i due sono diventati proprietari di una catena di ristoranti.

Sua sorella, Carla Romano, è una nota giornalista televisiva britannica che conduce un programma per l'emittente televisiva GMTV, che ha sede a Los Angeles. Precedentemente, la donna aveva lavorato come corrispondente per la BBC con il programma Good Morning Television. Monica, esattamente come il marito, è una donna molto riservata. La coppia fa pochissima vita mondana. Una delle rare occasioni che li ha visti comparire in pubblico di fronte ai flash dei fotografi fu la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia 2021. In quell'occasione della quale i due accettarono di sfilare sul red carpet a margine della presentazione del film Freaks Out. Dal loro matrimonio sono nati i figli Gariela e Francesco.

Rino Gattuso e la moglie Monica Romano

Il primo incontro a Glasgow e l’affetto per il suocero, il noto ristoratore Mario Romano

Gattuso e la moglie Monica si incontrarono per la prima volta nel 1997, quando l’allenatore – all’epoca ancora calciatore – volò a Glasgow per giocare con la maglia dei Rangers. Nel 2014, Rino confidò pubblicamente il desiderio di tornare in Scozia per permettere alla moglie di tornare a vivere nella sua città d’origine. Gattuso era profondamente legato anche al suocero, Mario Romano, morto nel 2011. I due sono stati legati per anni da un profondo affetto. Rino lo incontrò quando aveva appena 18 anni e ha ammesso più volte che proprio Romano ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo della sua personalità e nella sua carriera calcistica.

Romano non era uno sconosciuto. Quando morì nel 2011 a 71 anni, il noto quotidiano scozzese Herald gli dedicò una pagina descrivendolo come il “nonno della ristorazione italiana”. La famiglia di Monica Romano era proprietaria di circa 30 ristoranti sparsi in tutta la Scozia.