È morto Roberto Russo, regista e marito di Monica Vitti: aveva 77 anni

Addio a Roberto Russo: il fotografo e regista, marito di Monica Vitti, aveva 77 anni. Era ricoverato in una Rsa a Roma ed era malato da tempo. Nel 2000 sposò la nota attrice e le rimase accanto fino alla scomparsa.

È morto Roberto Russo. Lo sceneggiatore, regista e fotografo, marito di Monica Vitti, aveva 77 anni. Era ricoverato in una Rsa a Roma ed era malato da tempo. Il decesso è avvenuto nella mattina di sabato 20 settembre, mentre i funerali si terranno il 23 settembre sempre nella Capitale. Nel 2000 sposò la nota attrice e le rimase accanto fino alla morte, avvenuta nel 2022.

La carriera di Roberto Russo, fotografo e regista

Nato a Roma nel settembre del 1947, Roberto Russo mosse i primi passi nel mondo dello spettacolo come fotografo di scena negli anni Settanta, in particolare sul set di Teresa La Ladra, dove conobbe Monica Vitti. Negli Anni Ottana la sua carriera si spostò verso la regia e nel 1984 vinse il David Di Donatello come miglior regista emergente per l'opera prima Flirt, la cui protagonista femminile era Monica Vitti. La sua vita vita e quella dell'attrice furono sempre indissolubilmente legate, sia sul piano privato che lavorativo. Diresse Vitti anche in film come Francesca è Mia, per il quale affidò la musica a Francesco De Gregori

L'amore con Monica Vitti

Roberto Russo sposò Monica Vitti nel 2000 e le rimase accanto fino alla morte, avvenuta il 2 febbraio del 2022. I due convolarono a nozze in Campidoglio dopo un lungo fidanzamento. Fra loro una differenza di età di 16 anni. Il primo incontro avvenne sul set di Teresa la ladre nel 1973, come riporta il Corriere della Sera: lui aveva 25 anni e lei 41. Lavorarono insieme anche al film Flirt, che valse a Russo il premio come miglior regista esordiente nel 1984. "Persi completamente la testa. Da quando l'ho vista, non ho capito più nulla. Non avevo mai visto una donna di quella bellezza", raccontò. Un amore il loro durato complessivamente oltre 40 anni.