Chi è Giorgia Battisti, la compagna di Marco Giallini sul red carpet di Venezia

Giorgia Battisti è la compagna di Marco Giallini, la donna entrata nella vita dell'attore dopo il terribile lutto di cui è stato vittima nel 2011. Vedovo della moglie Loredana, morta tra le sue braccia a causa di un'emorragia celebrale, Marco Giallini ha ritrovato l'amore con la donna che compare al suo fianco in tutti gli eventi pubblici da circa quattro anni, compreso il red carpet del Festival del Cinema di Venezia al quale hanno partecipato ieri. Collaboratrice per due testate online, così come scrive sulla biografia, Giorgia Battisti è molto attiva sul suo profilo Instagram.

Chi è Giorgia Battisti, la compagna di Marco Giallini

È nata l'11 agosto, stando al post pubblicato in cui festeggia il suo compleanno, ma è sconosciuta la sua età. Giorgia Battisti lavora come collaboratrice di due testate online, di cui una dedicata al cinema, scrive nella sua biografia Instagram. Il suo profilo è seguito da oltre 2mila followers ed è ricco di foto di sé e della sua quotidianità. Tra queste molte la vedono vicina a Marco Giallini, il suo compagno.

La storia d'amore tra Giorgia Battisti e Marco Giallini

Marco Giallini e Giorgia Battisti starebbero insieme da oltre 4 anni. La prima apparizione in pubblico risale al 2022, alla Festa del Cinema di Roma, poi ancora al Monte Carlo Film Festival nel 2023. Non si sa molto sulla loro storia d'amore, ma lei ha dedicato all'attore numerosi post di coppia pubblicati sul suo profilo Instagram. Giorgia Battisti è entrata nella vita di Marco Giallini dopo la rottura da Stella Scarafoni, conosciuta dopo la morte di sua moglie, avvenuta nel 2011, che ancora oggi trova difficile da superare. Ospite di La Confessione nel 2023, l'attore ricordò la sua Loredana spiegando: "Non ho ancora metabolizzato il lutto. Vivo con lei accanto. Un lutto del genere non si può metabolizzare. Ma poi perché lo si deve metabolizzare? Lo metabolizzi, ma poi rimane".