video suggerito

Richard Gere: “Niente chimica con Julia Roberts in Pretty Woman. La scena del pianoforte non era prevista” Ospite del Festival di Venezia, Richard Gere ha parlato del rapporto con Angelina Jolie e del film Pretty Woman, in cui hanno recitato insieme: “Ci siamo divertiti, senza avere idea se qualcuno lo avrebbe visto”. E sull’iconica scena al pianoforte: “Non era nella sceneggiatura. Ecco come è nata”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Richard Gere ha compiuto 75 anni mentre si trova ospite del Festival del cinema di Venezia. Insieme alla moglie Alejandra Silvia, l'attore ha visitato la Biennale d'Arte ed è stato protagonista di una masterclass che ha ripercorso la sua lunga carriera. E a proposito dei film che l'hanno visto protagonista, la star è tornata a parlare dell'iconico Pretty Woman e del rapporto con Angelina Jolie.

Richard Gere e il rapporto con Angelina Jolie in Pretty Woman

Come ha spiegato a La Repubblica, Gere non si aspettava che Pretty Woman sarebbe diventato un successo: "Ci siamo divertiti tanto a fare questo piccolo film senza avere la più pallida idea se qualcuno lo avrebbe visto”. E sull'iconico momento al pianoforte con Angelina Jolie, dove lei si avvicina indossando solo l'accapatoio e poi si abbandonano alla passione, ha scherzato: "Evidentemente non c'era chimica fra quei due attori, è una sequenza incredibilmente sexy". Una scena che inizialmente non era prevista nella sceneggiatura e nata per caso parlando con il regista Gary Marshall, poi diventata essenziale nel dare spessore al personaggio di Edward Lewis e all'intera trama:

Non sapevamo se l’avremmo utilizzata ma alla fine è diventata parte integrante del film. Interpretavo un personaggio che era stato scritto in modo quasi criminale, fondamentalmente era un abito e un buon taglio di capelli. Garry mi ha chiesto ‘secondo te che può fare durante il suo soggiorno in questo albergo?' E io ho chiesto se si potesse fare tardi di notte in un hotel di lusso, di solito questo tipo di persone che viaggiano hanno il jet leg e vagano di notte e di solito questi alberghi hanno un bar dove c’è un pianoforte. E così ho cominciato a suonare qualcosa di malinconico.

Il compleanno di Richard Gere a Venezia

Gere ha festeggiato un compleanno speciale spegnendo 75 candeline mentre si trova al lido di Venezia. Il pubblico lo ha accolto con grande calore, sapendo perfettamente della ricorrenza e cantandogli "tanti auguri a te". Poco prima che i presenti iniziassero, il festeggiato ha scherzato con loro: "Dovete scusarmi, era il mio compleanno e sono un po' fragile". La star si trova alla mostra del cinema di Venezia perché protagonista di una masterclass sulla sua carriera, dove ha potuto parlare dei più grandi film in cui ha recitato, da Pretty Woman a Chicago e Ufficiale gentiluomo.