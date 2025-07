Raoul Bova smentì a Belve possibili tradimenti a Rocio Munoz Morales: “Non do modo di provarci, evito ambiguità”

Dopo la pubblicazione dell'episodio di Falsissimo di Fabrizio Corona, la versione di Raoul Bova sul presunto tradimento a Rocio Munoz Morales con la modella Vittoria Ceretti è completamente diversa da quella della sua compagna. Se l'attore, infatti, sostiene che tra i due fosse finita da tempo, Morales ha dichiarato – attraverso il suo legale – che i due fossero ancora una coppia e di aver appreso della faccenda attraverso i media. L'attitudine ai tradimenti, tuttavia, era stata un argomento affrontato anche durante la sua intervista a Belve.

Cosa aveva dichiarato Raoul Bova a Belve ad ottobre 2023

Dopo il caso Martina Ceretti, è tornata virale sui social l'intervista dell'attore a Belve da Francesca Fagnani, risalente a ottobre 2023, durante la quale ha parlato anche del suo rapporto con Rocio: "Insieme ne abbiamo passate tante, abbiamo superato lo scetticismo sulla nostra storia e a volte qualche attacco. Devo dire che siamo andati avanti bene e credendo in noi stessi. Come al solito, se si lascia passare il tempo, si dimostra con i fatti che le cose funzionano", diceva.

Dopo poco, Fagnani lo aveva stuzzicato chiedendogli della sua immagine da conquistatore, ma lui aveva risposto con tranquillità: "Evito di creare situazioni che possono diventare ambigue". A domanda diretta della conduttrice "Quindi non ci prova?", la replica era stata categorica: "No, ma neanche do l'opportunità di provarci ad alcune persone. Con amiche o conoscenti non cerco mai di creare una situazione ambigua".

La relazione con Martina Ceretti raccontata da Corona

La relazione tra Martina Ceretti e Raoul Bova, secondo quanto sostenuto da Fabrizio Corona, si sarebbe basata su uno scambio di conversazioni durato circa due anni. L'imprenditore, nella puntata di Falsissimo chiamata "Falsissimo Island pt.1", spiega di aver avuto accesso alle loro conversazioni: i due avrebbero flirtato, racconta l'ex re dei paparazzi, e dopo due anni si sarebbero messi d'accordo per vedersi. Oltre all'attore, Corona riferisce che Ceretti abbia avuto in passato anche flirt con il calciatore Sandro Tonali e con Stefano De Martino.