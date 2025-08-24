Ranucci ringrazia il pubblico per gli auguri di compleanno, poi la stoccata alla Rai: “Tagliata l’ultima di Report”

Nel giorno del suo 64esimo compleanno, Sigfrido Ranucci rivolge un ringraziamento speciale al pubblico che da anni lo sostiene seguendo Report, su Rai3. Il giornalista, però, non esita a lanciare una stoccata alla Rai, a seguito della cancellazione dell'ultima puntata in replica della sua trasmissione che, però, non andrà in onda.

Il ringraziamento per gli auguri e la stoccata alla Rai

Un messaggio condiviso sui suoi social particolarmente esplicito, in cui Ranucci nel ringraziare coloro che hanno voluto spendere anche solo un minuto per fargli gli auguri di compleanno, ha poi rivolto un accorato pensiero ai suoi genitori che non sono più al suo fianco e, infine, a chi sostiene e lotta per un'informazione libera da qualsiasi catena. Come chiosa di questo messaggio, il giornalista non esita a lanciare una stoccata alla Rai, ricordando la replica di Report in onda questa sera, domenica, ma annunciando che la prossima non ci sarà:

Grazie a tutti coloro che mi stanno mandando gli auguri di buon compleanno. Oggi il mio pensiero va ai miei genitori che non ci sono più e a tutti coloro che amano e si battono per la libertà di stampa. A proposito, stasera ultima puntata di Report in replica alle ore 21 su RAI 3. Perché l'ultima prevista per il 31 agosto è stata tagliata.

Il taglio di quattro puntate, la tensione tra Ranucci e la Rai

Non è un mistero che tra la Rai e Sigfrido Ranucci ci sia una certa tensione. Report, anche per il prossimo anno, avrebbe subito un taglio di quattro puntate, motivato durante la presentazione dei Palinsesti Rai come una necessità, ma mai realmente confermato. A questo si aggiunge anche il botta e risposta del giornalista con l'azienda a seguito di un provvedimento disciplinare che aveva tutta l'aria di essere un'intimidazione secondo Ranucci, conclusosi con un'ulteriore passo da parte dell'emittente riguardante la responsabilità di firma di "presenze, contratti, trasferte, acquisti, questioni legali penali civili e rapporti con autority" di cui ora si occuperà Luigi Pompili. Una disputa, quella tra Ranucci e la Rai, destinata a continuare, dal momento che il giornalista si è fatto portavoce anche di altre battaglie relative alla stabilizzazione dei giornalisti precari in azienda, tra cui figurano anche nomi che fanno parte del team di Report.