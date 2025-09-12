Programmi tv
Sigfrido Ranucci verso La7: incontro con Cairo per la prossima stagione

Secondo quanto riferiscono a Fanpage.it, l’incontro tra Ranucci e Cairo per il passaggio dalla Rai a La7 è previsto per la fine di settembre. Si parla di un progetto previsto per la stagione 2026/2027.
A cura di Gennaro Marco Duello
Sigfrido Ranucci al momento è il volto più scomodo e temuto del servizio pubblico. Dopo tanto parlare di un suo possibile addio alla Rai, LaPresse anticipa un incontro tra Urbano Cairo e il conduttore di Report. Il futuro, insomma, dice La7. Fonti rivelano a Fanpage.it altri dettagli su questo scenario. La televisione italiana potrebbe assistere a un terremoto mediatico di proporzioni epiche.

Ranucci è l'ultimo dei "mohicani" in Rai

Urbano Cairo non ha mai nascosto la sua ammirazione per il giornalista che ha fatto del coraggio investigativo la sua firma distintiva. Gli "attestati di stima" del patron di La7 verso Ranucci sono diventati un corteggiamento serrato, culminato nella programmazione di un incontro decisivo, stando a quanto afferma LaPresse, entro la fine di settembre. Ranucci rappresenta ormai una specie in via d'estinzione in Rai: un conduttore ancora interno all'organigramma aziendale. Dopo l'addio di Monica Maggioni, che ha preferito lasciare la struttura interna dell'azienda, il giornalista siciliano è rimasto uno degli ultimi baluardi di un'epoca che sembra volgere al termine.

Il passaggio a La7 dalla prossima stagione

Secondo quanto riferiscono a Fanpage.it, l'incontro tra Sigfrido Ranucci e Urbano Cairo è effettivamente previsto per la fine di settembre ma al momento il suo passaggio a La7 non è in discussione per questa stagione, ma al massimo per la prossima. Se l'operazione andasse in porto, La7 metterebbe a segno un colpo che va ben oltre l'acquisizione di un singolo conduttore. Ranucci rappresenta, col suo Report, un'intera filosofia giornalistica, un modo di fare televisione che ha saputo coniugare rigore investigativo e capacità di presa sul pubblico. Per la Rai, invece, perdere Ranucci significherebbe rinunciare a uno dei suoi volti più riconoscibili e rispettati.

