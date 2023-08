Polemica su Pietro Storti per un video virale su TikTok dove parla di una 13enne: “Inneggia allo stupro” Il creator e tiktoker, figlio del comico Bebo Storti, è finito nella bufera per un video da quasi quattro milioni di visualizzazioni dove canta: “Lei è vecchia, voglio la sua amica. Non sa le tabelline, deve ancora andare in prima”.

Una polemica durissima ha coinvolto Pietro Storti, noto creator e tiktoker, figlio del comico Bebo Storti, a causa di un video virale pubblicato su TikTok che ha suscitato indignazione, scandalo e preoccupazione per i suoi contenuti. Nel video in questione, che ha raggiunto quasi quattro milioni di visualizzazioni solo sulla piattaforma cinese, Storti esegue una canzone "trap", una parodia de "La gattina" di Artie 5ive, con versi che sono stati interpretati dai social come un inneggiamento alla cultura dello stupro.

Il freestyle di Pietro Storti

Le parole incriminate sono queste: "Lei è vecchia, voglio la sua amica. Non sa le tabelline, deve ancora andare in prima. Di viso è un 10, aggiungici un 2000. Fa Gugu Gaga quando tocco la bambina, la bambina, la bambina". Queste parole hanno suscitato scalpore e indignazione online, poiché sono state percepite come allusive e offensiva nei confronti dei minori. In particolare, il riferimento all'età della ragazza e all'ignoranza delle tabelline sembra insinuare una condotta non appropriata nei confronti di una minorenne. Tra i commenti in replica, ha fatto discutere lo stitch di Francesco Alioto che ha stigmatizzato il comportamento del figlio del popolare comico di Mai dire Gol: "Non mi sciocca Pietro Storti, perché tanto abbiamo già visto contenuti misogini… Ma mi sorprende che mezzo milione di utenti hanno apprezzato un contenuto del genere che promuove la cultura dello stupro".

Chi è Pietro Storti

Pietro Storti è un tiktoker che in pochissimo tempo è riuscito a guadagnare una fanbase di circa 600mila follower solo su TikTok. Fa video ironici quasi tutti a tema sessuale, ironizzando e scherzando sulle relazioni di coppia soprattutto tra giovani, considerato che il suo target è proprio quello. Tra i suoi video più popolari anche uno con Maria Sofia Federico, la onlyfanser, che gli propone un piatto vegano mentre lui chiede "carne fresca" ed entrano altre quattro modelle in campo.

Chi è il padre di Pietro Storti

Bebo Storti negli anni ’90 nei panni del Conte Uguccione

Suo padre è Bebo Storti, attore e comico molto popolare negli anni '90 grazie ai suoi personaggi che hanno fatto la storia di Mai dire Gol (tra tutti, il Conte Uguccione). In uno dei suoi video, Pietro ha raccontato dell'influenza di suo padre: "Nella mia vita ho sempre dato molto spazio alla cultura e ho sempre cercato di tenermi informato sulle vicende geopolitiche che mi circondano… la storia e la politica sono mie passioni da sempre e mio padre mi ha trasmesso questa cosa, avendo anche lavorato in politica… tuttavia non voglio minimamente mischiare questo aspetto con le mie ambizioni lavorative“. Più di recente, ha collaborato con Libero Quotidiano per una serie di video a carattere informativo su Instagram.