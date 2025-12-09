spettacolo
video suggerito
video suggerito

Pilar Fogliati rivela come vengono girate le scene di sesso sul set: “Sono terribili, le proviamo vestiti”

Come vengono girate le scene di sesso al cinema e in tv? E cosa fa un intimacy coordinator? Pilar Fogliati ha rivelato alcuni dettagli sui momenti di intimità vissuti sul set, dai baci passionali ai rapporti sessuali.
Notizie dell’ultima ora nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Elisabetta Murina
0 CONDIVISIONI
Immagine

Come vengono girate le scene di sesso al cinema e in tv? Pilar Fogliati ha rivelato alcuni dettagli sui momenti di intimità vissuti sul set con diversi colleghi, dai baci passionali ai rapporti sessuali. Ecco cosa ha raccontato l'attrice per la prima volta e quanto è importante la figura dell'intimacy coordinator nel suo lavoro.

Pilar Fogliati è stata ospite al BSMT e ha raccontato a Gianluca Gazzoli alcuni dettagli inediti del suo lavoro. In particolare l'attrice si è concentrata sulle scene di sesso che, nel corso degli anni, si è trovata a girare con attori sempre diversi, sia mai visti prima che amici. "Le scene di sesso e baci sono terribili, uno da casa le vede passionali ma intorno ci sono Giacomo, Ivano, Marco… 47 persone che ti guardano", ha spiegato con ironia. Poi si è soffermata su alcuni episodi vissurti in prima persona: "Una volta ho dovuto baciare una persona che era fidanzato con una mia amica".

L'attrice ha poi spiegato che molte volte con l'altra persona ci si trova a "chiacchierare" di altri argomenti prima del bacio e dopo: "È una questione di professionalità, lo fai anche per dire che non sei coinvolta". Per quanto riguarda le scene di sesso, invece, gli attori sono supportati dalla figura dell'intimacy coordinator: "Ci dicono: "quali saranno le posizioni che farete? Volete provarle vestiti? Ok così. Poi ci chiedevano se ci sentissimo a disagio, entrambi rispondevamo di no". 

Leggi anche
Marco Bocci e l'infezione che gli ha cancellato la memoria: "Non ricordo i volti, mi annoto tutto per non dimenticare"

Fanpage.it ha intervistato Sara Palma , vicepresidente di Intimacy Coordination Italia, associazione in cui soci e socie lavorano con Netflix e Prime Video, che ha spiegato cosa si intende con questo ruolo e in cosa consiste nello specifico, oltre a chi può richiederne un aiuto: "Un attore o un'attrice può richiedere il nostro intervento per le scene che reputa sensibili. L'impulso può partire anche dalla produzione, molto dipende da che tipo di prodotto si sta realizzando. I parametri di valutazione delle scene sono molto vari. Possiamo fornire supporto anche ad un'interprete che trova difficoltà a simulare la nudità stando letto con una persona che non conosce". 

Personaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
GF
Simone, Francesca, Benedetta, Donatella e Rasha eliminati: chi sono i finalisti del Grande Fratello
Omer e Rasha si scontrano, lei contro le opinioniste: "Mai parlato di amore, offendete la mia intelligenza"
Simona Ventura sbotta con un concorrente: "La puntata è lunga, potrei perdere la pazienza"
Francesca Carrara accusata di essere una cattiva madre con Simone: "Sono stata male, volevo lasciare il GF"
Mattia Scudieri non sarà in puntata stasera: le sue condizioni di salute dopo l'infortunio in Casa
Omer e Rasha si separano, lui: "Non ti sopporto più, non riesco nemmeno a guardarti"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views