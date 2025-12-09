Pilar Fogliati rivela come vengono girate le scene di sesso sul set: “Sono terribili, le proviamo vestiti”

Come vengono girate le scene di sesso al cinema e in tv? E cosa fa un intimacy coordinator? Pilar Fogliati ha rivelato alcuni dettagli sui momenti di intimità vissuti sul set, dai baci passionali ai rapporti sessuali.

Pilar Fogliati è stata ospite al BSMT e ha raccontato a Gianluca Gazzoli alcuni dettagli inediti del suo lavoro. In particolare l'attrice si è concentrata sulle scene di sesso che, nel corso degli anni, si è trovata a girare con attori sempre diversi, sia mai visti prima che amici. "Le scene di sesso e baci sono terribili, uno da casa le vede passionali ma intorno ci sono Giacomo, Ivano, Marco… 47 persone che ti guardano", ha spiegato con ironia. Poi si è soffermata su alcuni episodi vissurti in prima persona: "Una volta ho dovuto baciare una persona che era fidanzato con una mia amica".

L'attrice ha poi spiegato che molte volte con l'altra persona ci si trova a "chiacchierare" di altri argomenti prima del bacio e dopo: "È una questione di professionalità, lo fai anche per dire che non sei coinvolta". Per quanto riguarda le scene di sesso, invece, gli attori sono supportati dalla figura dell'intimacy coordinator: "Ci dicono: "quali saranno le posizioni che farete? Volete provarle vestiti? Ok così. Poi ci chiedevano se ci sentissimo a disagio, entrambi rispondevamo di no".

Fanpage.it ha intervistato Sara Palma , vicepresidente di Intimacy Coordination Italia, associazione in cui soci e socie lavorano con Netflix e Prime Video, che ha spiegato cosa si intende con questo ruolo e in cosa consiste nello specifico, oltre a chi può richiederne un aiuto: "Un attore o un'attrice può richiedere il nostro intervento per le scene che reputa sensibili. L'impulso può partire anche dalla produzione, molto dipende da che tipo di prodotto si sta realizzando. I parametri di valutazione delle scene sono molto vari. Possiamo fornire supporto anche ad un'interprete che trova difficoltà a simulare la nudità stando letto con una persona che non conosce".