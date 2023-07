Pierpaolo Pretelli in pronto soccorso dopo l’infortunio alla Partita del Cuore: “Una forte botta” Nulla di grave per Pierpaolo Pretelli, il portiere della Golden Team che durante la Partita del Cuore ha subito un infortunio. “Tranquilli è stata una solo una forte botta. Ora indago sul colpevole e lo vado a cercare”, le parole scritte sui social a corredo di una foto scattata al pronto soccorso.

A cura di Gaia Martino

Pierpaolo Pretelli dalla barella del pronto soccorso ha fatto sapere di stare bene: "È stata solo una forte botta" ha scritto su Twitter a corredo di una sua foto. Ieri sera, nei primi minuti della Partita del Cuore per la Romagna, il volto televisivo che giocava nel ruolo di portiere con la maglia della Golden Team ha erroneamente ricevuto un calcio in viso da Moreno Morello, l'inviato di Striscia la Notizia. Uno scontro di gioco che non gli ha permesso di proseguire la gara in campo. "Dal pronto soccorso di Rimini è tutto, a voi la linea" ha scherzato sui social.

Come sta Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli dalla barella del pronto soccorso ha fatto sapere ai fan di stare bene. La botta presa non ha avuto conseguenze, solo un bernoccolo sulla fronte. Il volto televisivo si è fatto scattare una fotografia mentre è steso con il ghiaccio sulla testa: "Tranquilli è stata una solo una forte botta. Ora indago sul colpevole e lo vado a cercare. Dal pronto soccorso di Rimini è tutto. A voi la linea" ha poi scritto ai fan che avevano assistito, dalla tv, alla sua uscita di scena dolorante.

Lo scontro di gioco durante la Partita del Cuore

Pierpaolo Pretelli ieri sera durante la Partita del Cuore per la Romagna, andata in onda su Italia1, si è reso protagonista di uno scontro di gioco che lo ha costretto ad uscire dal campo. Il portiere che vestiva la maglia della Golden team, in uscita durante un'azione, ha subito un colpo alla testa da un giocatore della squadra avversaria che avrebbe voluto tentare il gol, Moreno Morello. Max Angioni da centro campo in collegamento con la regia ha commentato l'accaduto: "Si è alzato, è rinsavito ma parla russo" ha scherzato mentre le telecamere inquadravano Pierpaolo Pretelli in uscita, dolorante. L'episodio si è verificato nei primi secondi di gioco.