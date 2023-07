Pierpaolo Pretelli compie gli anni, i festeggiamenti a Capri e la romantica dedica di Giulia Salemi Per il suo 33esimo compleanno, Pierpaolo Pretelli si sta concedendo una romantica vacanza a Capri con la fidanzata Giulia Salemi. I Prelemi si godono il relax ma anche il divertimento, tra balli e canti in compagnia. Sui social, l’influencer ha scritto una romantica dedica al fidanzato.

A cura di Elisabetta Murina

Pierpaolo Pretelli compie 33 anni e festeggia il compleanno insieme a Giulia Salemi. Per l'occasione, la coppia si sta concedendo una romantica vacanza a Capri, all'insegna del relax ma anche del divertimento. Il conduttore ed ex Velino ha cantato e ballato con la fidanzata e gli amici, circondato dall'amore delle persone care.

Pierpaolo Pretelli festeggia il compleanno a Capri

Come mostrano gli scatti pubblicati su Instagram, i Prelemi stanno trascorrendo una romantica vacanza sull'Isola di Capri. Non solo qualche giorno di relax, ma anche l'occasione per festeggiare Pierpaolo Pretelli, che proprio il 31 luglio compire 33 anni. I due alloggiano in una meravigliosa villa vista mare e, dopo una giornata in barca tra i Faraglioni, si divertono prima a cena in un ristorante e poi in una serata alla storica Taverna Anema e Core, tra balli, canti e tante risate. "Vorrei esaudire tutti i sogni tuoi… Buon compleanno amore mio, tu sai", ha scritto l'influencer nel condividere su Instagram un breve video con i momenti appena trascorsi insieme.

L'amore dei Prelemi dopo le voci di crisi

Dopo il periodo di crisi dei mesi scorsi, è tornato il sereno tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, che ora si mostrano più innamorati che mai. L'ex concorrente del GF Vip pensa al matrimonio con la fidanzata, che ha conosciuto proprio nella casa più spiata d'Italia. E, come ha raccontato ospite de La Vita in Diretta di Alberto Matano, immagina anche il momento in cui le farà la proposta: "Mi hanno rubato l’idea, ma io farò qualcosa di più originale alla sagra della salsiccia, con Gigione che canta. Lì chiederò alla mia fidanzata di sposarmi". Lo spunto è arrivato dal concerto dei Coldplay a Napoli, dove si è registrato un boom di proposte di matrimonio da parte dei fan. Arriverà presto il loro grande giorno?