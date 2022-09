Piero Chiambretti: “Mia figlia Margherita è l’unica cosa che conta” Le vacanze con Margherita, sua figlia, lo hanno rigenerato. Adesso Piero Chiambretti è pronto a tornare in televisione. Il suo racconto al settimanale Oggi.

A destra, Piero Chiambretti con la figlia (foto dal servizio di Oggi)

Piero Chiambretti protagonista di un'intervista a Oggi, in edicola questa settimana, che fa il punto sulla sua vita privata. Le liti con l'ex moglie, il superamento del lutto di sua madre e, soprattutto, un'estate interamente con sua figlia: "Margherita ha 11 anni e con i suoi ragionamenti mi sta aiutando per il programma che farò su Canale 5". È "l'unica cosa che conta". E sulla madre che non c'è più:

Credo in una forma di Aldilà, anche perché mia madre ci credeva tantissimo, e alcuni eventi incredibili che in questi due anni e mezzo dalla sua morte si sono manifestati mi danno la convinzione che non esistano Paradiso, Inferno o Purgatorio, ma qualcosa che ti accompagna anche quando la persona più cara della tua vita se n’è andata.

Le vacanze con Margherita

Piero Chiambretti racconta le "vacanze esagerate, 24 ore su 24" con Margherita, spiegando che "vedere crescere una figlia anche d'estate è impagabile":

Il gioco, il divertimento, il vederla sorridere che mi dà così tanta energia, sono al centro di tutto. Quest’anno siamo stati in Sardegna, in Liguria, nel Monferrato, ma anche a Torino. Sono stati momenti diversi ma tutti toccanti. Adesso che ha 11 anni e una dimensione già avanzata del pensiero, Margherita mi fa domande, e dà delle risposte che sono peraltro utilissime nella costruzione del mio nuovo programma.

Il nuovo programma

La carica dei 100 e 1 è il nuovo programma che condurrà Piero Chiambretti per Mediaset. Ecco come lo presenta: "Un programma spiazzante – più che altro per me – e una scommessa che posso realizzare grazie alla fiducia di Pier Silvio Berlusconi, ma con tutta l’energia che i bambini e solo loro, in questo mondo depresso e depressivo, ci possono ancora dare. I bambini non hanno filtri, non hanno tessere di partito, non devono accontentare nessuno; devono semplicemente essere se stessi. Sarà una trasmissione con cento bambini, ma non per bambini. La mission è dimostrare che i bambini possono insegnare ai grandi comediventare grandi".

La separazione di Piero Chiambretti

Piero Chiambretti, oggi 66 anni, ha avuto la figlia Margherita, 11, da Federica Laviosa. I due coniugi si sono separati nel 2016 ma la scorsa estate la coppia rientrò al centro del dibattito perché proprio Chiambretti aveva chiesto ai giudici di ridurre l'assegno di mantenimento e si è poi sentito vittima di un abuso da parte del sistema che regolamenta questo particolare aspetto della vita.