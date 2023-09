Perché Vittorio Sgarbi era a piedi nudi nello studio di Filorosso su Rai 3 Vittorio Sgarbi, ospite del programma Filorosso, si è tolto le scarpe e si è mostrato a piedi nudi. Un gesto già fatto in passato.

A cura di Daniela Seclì

Vittorio Sgarbi è stato ospite del programma di Rai3 Filorosso condotto dalla giornalista Manuela Moreno. Il sottosegretario alla Cultura si è tolto le scarpe in studio, facendosi immortalare dalle telecamere a piedi nudi. Un gesto che Sgarbi aveva già fatto in passato, dando delle motivazioni ben precise.

Vittorio Sgarbi senza scarpe nella trasmissione Filorosso: il precedente

Non è passato inosservato il gesto di Vittorio Sgarbi. Il sottosegretario alla Cultura e noto critico d'arte si è tolto le scarpe nello studio di Filorosso. Un dettaglio che è stato notato dagli spettatori, che lo hanno commentato sui social: alcuni hanno reagito con stupore e altri con ironia. In realtà, non è la prima volta che Vittorio Sgarbi decide di togliersi le scarpe in un contesto formale. AdnKronos ha ricordato come il settantunenne fece la stessa cosa in occasione della seduta in Aula per il voto finale alla Camera sul Green Pass.

Perché Vittorio Sgarbi era a piedi nudi

In quell'occasione, Vittorio Sgarbi – ospite de L'aria che tira – spiegò a Myrta Merlino la ragione per cui aveva deciso di togliere le scarpe in un'occasione tanto formale. Il sottosegretario alla Cultura aveva dichiarato con un pizzico di ironia:

Sì, mi tolgo le scarpe, mi pare che sia assolutamente normale visto che in Parlamento le donne non hanno l'obbligo della giacca, possono stare scollate, possono mostrare le caviglie. Io mi muovo secondo il ddl Zan e quindi la mia sessualità è quella percepita da me, per cui mostro le caviglie come fate voi donne. In un regime di pari opportunità non si capisce perché le donne possano andare scollate o mostrare le caviglie e gli uomini no.

Due anni più tardi, il gesto fatto da Vittorio Sgarbi nello studio del programma di Rai3 Filorosso potrebbe avere la stessa motivazione.