Perché Valeria Marini e Pamela Prati litigarono al Bagaglino e come sono i loro rapporti oggi Valeria Marini e Pamela Prati sono le protagoniste di Ne vedremo delle belle di Carlo Conti, in onda il sabato sera su Rai1. La Marini ha raccontato di una "rivalità storica" tra loro, nata ai tempi del Bagaglino. Nel 1996 una lite tra loro si trasformò in rissa: negli anni, però, hanno raccontato di essere diventate amiche.

A cura di Gaia Martino

Quella tra Pamela Prati e Valeria Marini è una "rivalità" storica, sebbene le due showgirl, nonostante la famosissima discussione del 1996, negli anni hanno raccontato di aver fatto pace e di essere diventate amiche. Dopo le immagini della loro vacanza in barca e le parole di solidarietà che la Marini rivolse alla collega dopo il caso Caltagirone, si sono ritrovate in tv insieme nel programma Ne vedremo delle belle di Carlo Conti. Piccoli botta e risposta a parte, sembra che tra le due la "rivalità" sia ormai acqua passata.

Cosa ha detto Valeria Marini sulla rivalità con Pamela Prati a Ne vedremo delle belle

A inizio puntata di Ne vedremo delle belle, andata in onda sabato scorso su Rai 1, Valeria Marini nella clip di presentazione ha raccontato: "Ho una sana competizione e non tempo proprio nessuna. Tra me e Pamela c'è rivalità da sempre, ma è iniziata perché lei era gelosissima di me. Lei era già andata via dal salone Margherita, io non ho mai rubato il posto a nessuna. Poi sono diventata la sua ossessione". Nel filmato trasmesso è stato mostrato anche un battibecco per una "battuta" che, secondo Pamela Prati, la Marini le avrebbe rubato. "Tieniti lo stellare, ma quella battuta è mia", le parole della showgirl. In studio, dopo la clip, la Marini ha poi chiarito: "Avete tagliato dei pezzi. Ho detto che la capisco Pamela, lì al Salone Margherita era come una famiglia, avrebbe potuto avercela con me. Mi avete fatta apparire tremenda". "Ha paura di me lei", ha commentato la Prati in diretta. Quello a cui facevano riferimento le due showgirl era la location dove andava in scena il Bagaglino, dove entrambe trovarono il successo.

La rissa nel 1996, Pamela Prati: "Ci tirammo i capelli"

Ai tempi del Bagaglino, nel 1996, durante la festa dei 50 anni di Leo Gullotta, Valeria Marini e Pamela Prati si resero protagoniste di un'accesa discussione che finì su tutti i giornali. Pier Francesco Pingitore ospite di Chiambretti nel 2017 raccontò che entrambe, dopo la lite, accurarono l'un l'altra di essere state vittima di aggressione. Dopo aver smentito nell'intervista a Belve lo scontro, Pamela Prati tre anni fa a La volta buona ammise quanto circolò sulla loro lite: "Ci tirammo i capelli, ci siamo date anche qualche graffio. Però ha portato bene. Poi ci siamo chiarite e lei mi ha detto "amore ti ho capito". Anche Valeria Marini confermò il racconto nello studio di Alberto Matano, a La vita in diretta: "Io ho ancora i segni", disse.

Cosa dissero le showgirl a Belve sul loro litigio

Entrambe parteciparono a Belve nel 2022. Pamela Prati, però, con Francesca Fagnani smentì la rissa raccontando che i graffi, la Marini, se li era procurati con un bracciale: "La trovo talentuosa, determinata. Anche lei è sarda come me, mi sono trovata bene con lei. Rissa? Venne Valeria a fare un provino, il maestro mi chiese che ne pensavo se l'avessimo presa. Io risposi di sì. Anche grazie a me Valeria Marini entrò. Non l'ho graffiata, lei si graffiò sul bracciale che portavo sul braccio. Non c'è stata una rissa". Valeria Marini, invece, nella sua intervista, non smentì categoricamente come la collega: "Pamela era ossessionata da me, ma io non le levai il posto. Lei era andata via da Salone Margherita. Io ho ancora i segni, ma non ne voglio parlare. Comunque, tutto chiarito", disse.

Valeria Marini e Pamela Prati oggi sono amiche

Entrambe negli ultimi anni hanno raccontato in tv che nel tempo hanno chiarito e sono diventate amiche. Valeria Marini a La vita in diretta tre anni fa commentò: "Forse si ingelosì. Ma abbiamo chiarito, siamo diventate amiche. Abbiamo fatto uno spettacolo insieme". Anche durante il caso Caltagirone che travolse la Prati, Valeria Marini commentò i fatti mostrando solidarietà alla collega: "Pamela comunque sa che io per lei ci sarò sempre, perché gli amici non si abbandonano soprattutto quando vivono momenti di difficoltà, soprattutto quando si sbaglia, lei si è fidata delle persone sbagliate".