Adriana Volpe a Ne vedremo delle belle: "Dicono che sono isolata. Valeria Marini ha abbonato la nostra chat" Nella puntata di Ne vedremo delle belle in onda sabato 29 marzo, Adriana Volpe ha rivelato di aver sofferto per una fake news di cui è stata vittima e ha chiarito un piccolo malinteso con Valeria Marini.

Nell'ultima puntata di Ne vedremo delle belle, in onda sabato 29 marzo su Rai1, Adriana Volpe si è lasciata andare a un piccolo sfogo. La concorrente ha spiegato di aver sofferto per alcune fake news di cui è stata vittima e ha chiarito un piccolo malinteso con Valeria Marini.

Adriana Volpe: "Hanno scritto che voi mi avete isolata e che non mi tollerate"

Nel corso dell'ultima puntata di Ne vedremo delle belle, viene trasmessa una lunga clip di Adriana Volpe. "Patrizia è una donna sicura, lei si sente forte e ha voglia di sfidare chi è forte in determinate sfide" rivela la concorrente riferendosi alla sfida della settimana scorsa. Parla, poi, di una vicenda che in queste settimane l'ha fatta soffrire. "Sono contentissima di essere qui con voi, però mi dispiace che abbiano scritto che voi mi avete isolata e che non mi tollerate – ha rivelato alle colleghe – Vedere scritto che avete preso le distanze, farmi passare per una altezzosa che ambisce a vincere ed è distaccata mi ha ferito tantissimo". Ha poi aggiunto di essere stata felice del sostegno che ha sentito da ognuna di loro, autrice di un messaggio di supporto in una chat che hanno tutte insieme: "Non capisco perché Valeria Marini abbia abbandonato il gruppo". Durante la puntata, ha ribadito il concetto alla giuria:

Non so perché parte una fake news e viene subito ribattuta senza controllare. Ci sono rimasta veramente male perché nella prima settimana di prove tutte hanno dimostrato una generosità pazzesca. Io sono quella con meno capacità e mi hanno tutte aiutata.

Mara Venier consola Adriana Volpe: "Devi lasciarti scivolare addosso queste cose. Mi spiace vederti così"

Mara Venier ha consigliato ad Adriana Volpe di lasciarsi scivolare la cosa addosso: "Dopo tanti anni in questo mondo dobbiamo lasciar perdere. Mi dispiace vederti star male così". Ha poi aggiunto scherzando: "Io mi soffermerei di più su questa cosa che Valeria Marini ha abbandonato il gruppo". La showgirl è immediatamente intervenuta: "Ma io avevo un emicrania pazzesco, lancinante". E ha concluso Volpe: "Probabilmente Valeria non aveva neanche letto. Ma pensate al tempismo… Racconto cosa succede su tutti i giornali, le altre mi sostengono con messaggi mentre Valeria abbandona la chat".