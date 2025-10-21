Paolo Ciavarro e il dolore per l’assenza di Eleonora Giorgi: “Mamma ti amo, vivi nel mio cuore straziato”

Oggi, 21 ottobre, ricorre il compleanno di Eleonora Giorgi. L’attrice è morta lo scorso 3 marzo, dopo una diagnosi di tumore al pancreas. Il figlio Paolo Ciavarro ha tracciato un ricordo della sua mamma e ha evidenziato quanto senta il peso della sua assenza.

Oggi, 21 ottobre, ricorre il compleanno di Eleonora Giorgi. Quello di quest'anno è il primo che Paolo Ciavarro non ha potuto festeggiare insieme a lei. L'attrice è morta lo scorso 3 marzo, dopo una diagnosi di tumore al pancreas. Ma suo figlio non dimentica questa importante ricorrenza. Su Instagram ha pubblicato un ricordo della sua mamma e ha evidenziato quanto senta il peso della sua assenza.

Paolo Ciavarro ricorda Eleonora Giorgi. Paolo Ciavarro ha pubblicato su Instagram un ricordo della madre Eleonora Giorgi. Ha condiviso due foto che lo ritraggono ancora bambino, tra le braccia dell'attrice che sorride radiosa. Il trentatreenne ha spiegato che sua madre vive ancora nel suo cuore e ha confidato che l'unica cosa che riesce a dargli conforto dopo la sua morte, sono i ricordi condivisi con lei: "Vivi e sorridi dentro al mio cuore straziato che lentamente si allieta ad ogni tuo ricordo. Auguri mamma ti amo".

Il rapporto tra Paolo Ciavarro e Eleonora Giorgi. In una recente intervista rilasciata a Verissimo, Paolo Ciavarro ha confidato che è stato difficile per lui fare i conti con il dolore dell'assenza della madre. Pian piano sta provando a reagire e a trovare un nuovo equilibrio concentrandosi sul lavoro e sulla famiglia. Tuttavia, è certo che il vuoto che Eleonora Giorgi ha lasciato, non sarà mai colmato. Ha raccontato che la moglie Clizia Incorvaia ha l'abitudine di andare a letto presto e così, lui trascorreva ore al telefono con sua madre. Questo appuntamento gli manca tanto. Si è sentito solo, perché il legame che aveva con Eleonora era fortissimo. Infine, ha spiegato perché fa fatica a parlare dell'attrice con le persone accanto a lui: "Tengo tutto per me, è una forma di protezione per la mia famiglia". In queste ore, l'intenso ricordo pubblicato su Instagram.