Paolo Bonolis a Pesaro capitale italiana della Cultura: “Dopo tanto tempo torno in Rai” Paolo Bonolis è stato scelto come volto per presentare la cerimonia di inaugurazione di Pesaro capitale italiana della Cultura. Il conduttore romano, nell’intrattenere il pubblico presente, ha spiegato che dopo tanti anni “è ritornato in Rai”, dal momento che l’evento è trasmesso su Rai3. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Paolo Bonolis è uno dei volti più amati della televisione, da anni associato a Mediaset, ormai diventata la sua casa televisiva, però è stato scelto per presentare l'evento della cerimonia inaugurale di Pesaro capitale italiana della Cultura, la cui diretta è trasmessa su Rai3. Si tratta di un effettivo, seppur breve, ritorno sugli schermi della tv pubblica per il conduttore romano che, d'altronde, ha accolto con entusiasmo questa opportunità.

Le parole di Paolo Bonolis

È lui stesso a sottolineare questo momento, parlando dal palco della Vitifrigo Arena, il palasport di Pesaro dal quale si svolgerà la cerimonia di inaugurazione, della sua estemporanea apparizioni nella tv di Stato: "Dopo tanto tempo, torno in Rai, per ‘na cosetta su Rai3; vabbè". In attesa dell'arrivo del Presidente della Repubblica Giorgio Mattarella e del Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che daranno il via alla cerimonia di inaugurazione, il conduttore televisivo intrattiene il pubblico presente, con la sua solita verve. Tra battute e aneddoti, Bonolis ha aperto uno degli eventi più importanti della città che, già noto centro universitario, si appresta ad essere insignita del prestigioso titolo di capitale culturale d'Italia.

Paolo Bonolis nel pomeriggio e nella prima serata di Canale 5

Intanto su Canale 5, l'attività di Bonolis va a gonfie vele. Sono tornate le attesissime puntate di Avanti un altro, lo show del preserale Mediaset che ha appassionato il pubblico, tanto da macinare ascolti sempre più che soddisfacenti, ma oltre all'appuntamento del tardo pomeriggio, c'è anche quello del venerdì con la nona edizione di Ciao Darwin. L'iconico show da lui condotto insieme a Luca Laurenti è tornato in prima serata per il pubblico che, da sempre, ha seguito con leggerezza e divertimento le assurde performance dei partecipanti.