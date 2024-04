video suggerito

Paola Saulino replica a Alessandro Borghi: "Utilizzo solo il corpo? I suoi film sono una lunga scena di nudo" Dopo le parole di Borghi a Belve ("Ah, Paolì e ce credo…") Paola Saulino replica a La Zanzara: "La filmografia di Borghi è tutta una scena di nudo. Sinceramente, a me fa ridere il fatto che lui abbia usato il corpo come attore tantissimo e non può rimproverare di certo nessuno".

Paola Saulino ha replicato a quello che Alessandro Borghi ha detto di lei nel corso della seconda puntata di Belve. Francesca Fagnani aveva letto un'editoriale della soubrette: "Il suo ca**o mi sta più simpatico di lui" e Borghi ha risposto: "E te credo, Paolì…lei è una che usa il corpo, non mi sorprende". Nel corso della puntata del 10 aprile de La Zanzara, Paola Saulino ha replicato: "Ha detto che utilizzo solo il corpo? La filmografia di Borghi è tutta una scena di nudo, da Suburra a Napoli Velata".

Le parole di Paola Saulino

"Amico mio, bisognerebbe dire a Borghi: ha fatto una serie il cui unico merito del protagonista è possedere un pise**o, ma di cosa ti perplimi?", ha esordito così Paola Saulino nel replicare ad Alessandro Borghi:

Ha detto che utilizzo solo il corpo? La filmografia di Borghi è tutta una scena di nudo, da Suburra a Napoli Velata. Per carità, tutto magistrale, ma a me pare che Borghi lavora solo perché la sua agenzia ha puntato la casella "disponibile a nudo integrale e scene di sesso esplicito". A me è sembrato in difficoltà a rispondere e l'ho trovato molto permaloso su questo. A Napoli diciamo: nun te sunnà o tram perché lui ha detto ‘e ci credo, Paolì', come se io fossi interessato a lui.

"Da un lato vuole sdoganare, dall'altro giudica: da che parte sta?"

Paola Saulino rilancia sulle parole di Alessandro Borghi pronunciate nello studio di Francesca Fagnani: "Lui dice di aver guardato le donne da giovane, dice che è un retaggio maschilista, poi parlando di me dice che non si meraviglia perché io uso il corpo. Da che parte sta, Borghi? Da un lato vuole sdoganare un tema, dall'altro giudica gli altri che utilizzano il corpo. Sinceramente, a me fa ridere il fatto che lui abbia usato il corpo come attore tantissimo e non può rimproverare di certo nessuno".