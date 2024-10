video suggerito

Paola Perego ha sconfitto un cancro al rene: “È stato uno spartiacque, ero diventata dipendente dalla morfina” Paola Perego è tornata a parlare della sua esperienza contro il cancro. Dopo aver scoperto di avere un carcinoma papillare maligno di due centimetri al rene, è riuscita a rinascere e oggi è testimonial e ambassador di un evento che offre visite e screening gratuiti: “La prevenzione deve essere gratuita per tutti”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Paola Perego è tornata a parlare della sua esperienza contro il cancro. La conduttrice è anche ambassador di "Tennis & Friends", un format che al Villaggio della Salute di Roma unisce, dall'11 al 13 ottobre, tantissimi artisti per partite di padel e tennis ma soprattutto per gli screening con oltre 500 professionisti della salute che offriranno visite gratuite in 54 aree specialistiche. La testimonianza di Paola Perego è fondamentale. Proprio la conduttrice, durante un check-up di routine, un’ecografia addominale ha rilevato qualcosa di sospetto, che ha portato a ulteriori indagini mediche.

Come Paola Perego ha scoperto di avere un cancro

Paola Perego è riuscita, grazie alla prontezza del marito Lucio Presta, che l’ha incoraggiata a fare una risonanza immediatamente, ha scoperto di avere un carcinoma papillare maligno di due centimetri al rene. La diagnosi precoce le ha permesso di rimuovere solo una parte del rene, evitando conseguenze peggiori. La sua prima reazione, però, è stata di rifiuto totale. Si tratta di un sentimento che è molto comune.

Sembra sempre che il cancro sia una cosa che può accadere solo agli altri, mai a noi. […] Quando qualcuno mi chiedeva ‘Come stai?’, io rispondevo ‘Ho un cancro’ […] La paura vera è arrivata dopo l’intervento, al momento di programmare il primo controllo. La notte prima non ho dormito.

La dipendenza dalla morfina

Dopo l’operazione, ha dovuto affrontare un periodo doloroso, con un mese di recupero e una settimana di dipendenza dalla morfina: "Per una settimana dopo, ho avuto bisogno della morfina. Per tornare alla normalità c’è voluto un mese. Lucio è stato sempre al mio fianco, ha capito che avevo bisogno di parlare dell’accaduto". A quel punto, Paola Perego ha trovato il coraggio di parlare pubblicamente della sua esperienza:

Alcuni hanno paura di farlo, io lo faccio serenamente e non cerco scorciatoie. Dico: “Ho avuto il cancro”. Questa, però, è una parola che sembra quasi un tabù. È come se le cose non si potessero chiamare con il loro nome. […] Il cancro è una sorta di spartiacque, ti fa vedere le cose in modo diverso, è come se prendessi coscienza della vulnerabilità, della fragilità della vita. Oggi ho voglia di viaggiare, di fare cose, di prendermi tempo per me.

Paola Perego è rinata completamente. Dopo quello che è successo, la conduttrice ha maturato l'idea di promuovere la sensibilizzazione sul tema con lo scopo di rendere la prevenzione accessibile a tutti, evidenziando le difficoltà legate ai tempi lunghi della sanità pubblica: "Sono fondamentali. Molti li farebbero ma non ne hanno la possibilità perché la Sanità pubblica ha tempi lunghissimi, magari ti danno l’esame dopo un anno e mezzo. Se fosse successo a me, sarei stata “fregata”, diciamo. Io ho fatto i controlli, pagando, perché potevo permettermelo. La prevenzione, però, dovrebbe essere gratuita per tutti"