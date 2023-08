Pamela Anderson rivela il motivo per il quale ha smesso di truccarsi Pamela Anderson ha rivelato che la morte dell’amica e truccatrice Alexis Vogel l’ha convinta a rinunciare al make up: “È stata una scelta liberatoria e un po’ ribelle”.

A cura di Stefania Rocco

Da qualche tempo, Pamela Anderson ha stravolto il suo look. L’ex protagonista di Baywatch ha deciso di rinunciare al make up. Una scelta che controcorrente rispetto al suo personaggio, il cui look, negli anni, si è sempre contraddistinto per il make up particolarmente definito. Intervistata da Elle, Anderson ha spiegato qual è il motivo che si cela dietro il suo aspetto più naturale rispetto al passato.

La morte dell’amica e truccatrice Alexis Vogel

L’attrice ha rivelato che sarebbe stata la morte dell’amica e truccatrice Alexis Vogel a spingerla a stravolgere il suoi look. La donna è morta prematuramente a 61 anni a causa di un cancro al seno. Da quel momento, l'ex bagnina di Baywatch ha deciso di rivoluzionare il suo aspetto. “È stata un’esperienza liberatoria, divertente e un po’ ribelle”, ha raccontato l’attrice 56enne, “Alexis era la migliore e quando è morta ho sentito che per me sarebbe stato meglio smettere di truccarmi”. Ha aggiunto che a spingerla sarebbe stata anche la volontà di distinguersi rispetto alle colleghe: “Ho notato che c’erano tutte queste persone che si truccavano ed è proprio da me andare controcorrente e fare l’opposto di quello che fanno tutti”.

Il rapporto di Pamela Anderson con il tempo

Pamela ha infine spiegato qual è il suo rapporto con il tempo che passa: “Credo che tutti cominciamo ad apparire un po’ strani quando invecchiamo. Rido di me stessa quando mi guardo allo specchio. Mi chiedo cosa mi stia accadendo. È un viaggio”. Già qualche tempo fa, dopo avere posato per la copertina Women's Wear Daily al naturale e con il capo coperto da una tiara di diamanti, aveva spiegato i motivi celati dietro la decisione di stravolgere il suo look. L’attrice ha raccontato di avere deciso di fare a meno anche di Miller e Botox: “Non mi piacciono queste iniezioni. Voglio vedere cosa succederà”.