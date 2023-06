Oscar alla carriera a Mel Brooks e Angela Bassett: “Hanno trasformato l’industria del cinema” Mel Brooks e Angela Busset riceveranno l’Oscar alla carriera. Lo ha annunciato l’Academy, che il prossimo 18 novembre premierà l’attrice e il comico, regista e produttore 97enne durante la cerimonia nella serata dei Governors Awards.

A cura di Ilaria Costabile

Nonostante la cerimonia degli Oscar si sia svolta solo qualche mese fa, ci sono ancora delle statuette che devono essere consegnate. Si tratta dell'Oscar alla carriera a due protagonisti del cinema, ovvero Mel Brooks e Angela Bassett, a cui verranno consegnati i premi il prossimo 18 novembre, al Fairmont Century Plaza di Los Angeles.

La consegna degli Oscar alla carriera

La circostanza è quella della tradizionale serata dei Governors Awards che, per l'appunto verrà celebrata a novembre e durante la quale, come annunciato dall'Academy, verranno premiati non solo i due attori, ma anche la montatrice Carol Littleton. I meriti che sono stati riconosciuti a coloro a cui la commissione ha deciso di consegnare una statuetta così importante, come quella alla carriera, sono piuttosto significativi, dal momento che i vincitori sono stati riconosciuti come "Pionieri che hanno trasformato l'industria cinematografica e ispirato generazioni di cineasti e appassionati di cinema", come dichiarato dalla presidente dall'Academy Janet Yang.

L'Oscar a Mel Brooks dopo 50 anni dal primo

La notizia dell'Oscar alla carriera a Mel Brooks arriva un giorno prima del suo 97esimo compleanno. Il comico aveva già vinto l'ambito premio nel 1969, quando aveva firmato la sceneggiatura del film "The Producers", di cui nel 2001 ha diretto anche la trasposizione teatrale, portata in scena a Brodway, che ha conquistato ben 12 Tony Awards, un primato per uno spettacolo a teatro.

Nei lunghissimi anni di lavoro nel mondo del cinema è stato attore, regista, produttore, sebbene abbia iniziato la sua carriera come sceneggiatore televisivo, di fatti porta la sua firma anche la serie Get Smart, di cui fu co-autore. Nel 2021 Brooks ha scritto un libro in cui ha raccontato tutta la sua carriera e, come si evince anche dal titolo del libro – "Tutto su di me, la mia vista straordinaria nel mondo dello spettacolo" – non si può dire che non sia riuscito a godersi il successo ottenuto negli anni, nonostante non sempre sia stato gli sia stato riconosciuto con dei premi.

Angela Busset nominata anche agli Oscar 2023

Angela Basset, invece, riceve la statuetta dall'Academy dopo ben due nomination, l'ultima ricevuta proprio quest'anno per il ruolo della regina Ramonda in Black Panther: Wakanda Forever. Tanti, però, sono i ruoli da lei interpretati, che l'hanno resa una delle protagoniste più amate del cinema americano, tra i titoli più noti: Boyz N the Hood, Malcolm X, Music of the Heart e Mission:Impossible Fallout. La prima nomination agli Oscar, però, la ebbe nel 1993 per il suo ruolo in What's love got to do with it, dove aveva interpretato Tina Turner.