Orlando Bloom incontra Zelensky a Kiev: “I bambini ucraini devono riavere la loro infanzia” Orlando Bloom incontra il presidente ucraino Zelensky, in veste di ambasciatore di buona volontà per l’Unicef. I due hanno parlato dell’importanza della scuola e delle condizioni dei bambini ucraini.

A cura di Ilaria Costabile

Orlando Bloom, ambasciatore di buona volontà per l'Unicef, associazione che da sempre si occupa di questioni umanitarie e delle condizioni dei bambini in varie zone del mondo, ha incontrato il presidente ucraino Volodomyr Zelensky. L'attore torna nel paese, ormai martoriato da più di un anno di guerra, dopo esserci stato per la prima volta nel 2016. Parte del loro incontro è stato pubblicato anche sui social, da entrambi che hanno affrontato varie tematiche, tra cui anche quelle relative alle scuole.

L'impegno di Orlando Bloom per l'Unicef

"I bambini in Ucraina hanno bisogno di riavere la loro infanzia" ha dichiarato Orlando Bloom, parlando accoratamente con il presidente Zelensky, sottolineando l'importanza del messaggio che in questi mesi di resistenza ha lanciato al mondo intero, lodando anche il suo coraggio e presentandogli un progetto volto a sostenere i bambini. Il divo di Hollywood su Instagram scritto: "Quando ero lì non mi sarei mai aspettato che la guerra potesse avere un'escalation simile. Ma oggi ho avuto la fortuna di ascoltare le risate dei bambini in un centro sostenuto dall'Unicef, un centro sicuro, uno spazio caldo in cui i bambini possono giocare, imparare e ricevere supporto psicosociale".

Il commento di Volodomyr Zelensky

Bloom fa riferimento al progetto di Spilno, in Ucraina, che gestisce circa 180 centri atti a fornire sostegno a bambini e famiglie sfollati interni, famiglie a basso reddito, famiglie con bambini che hanno disabilità e persone colpite da violenza domestica. L'attore, infatti, spiega: "È stato costruito sottoterra nella metropolitana per garantire la sicurezza dei bambini. Per alcune ore al giorno i genitori possono dare loro un senso di normalità". Intanto Zelensky ha commentato in questi termini l'incontro, come riportato da Ukrinform: