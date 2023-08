Orinatoi a forma di bocca di donna in una palestra di Torino, la replica poi le scuse della McFit La denuncia della vocal coach Greta Squillace che posta sui social la foto dei bagni maschili nella palestra McFit di Torino con orinatoi a forma di bocca di donna. Dai social della palestra arriva prima la replica ironica quindi, incalzata la polemica, le scuse: “Sono opere d’arte, ci dispiace se abbiamo offeso qualcuno”.

A cura di Stefania Rocco

Una denuncia arrivata attraverso i profili social della vocal coach Greta Squillace ha innescato una polemica che ha investito la palestra McFit di Torino i cui responsabili hanno scelto di installare all’interno dei bagni maschili della filiale degli orinatoi a forma di bocca di donna. Elementi di arredo che contribuiscono a rafforzare l’oggettivazione del corpo femminile propria della cultura patriarcale che il post di Squillace, ex vincitrice di The Voice of Italy, ha messo in evidenza.

La denuncia di Greta Squillace

Pubblicando sul suo profilo Instagram una foto scattata all’interno dei bagni della filiale torinese delle palestre McFit, Squaillace ha denunciato: “Una palestra con gabinetti a forma di bocca di donna nei bagni maschili. Mi viene in mente la serie di commenti inappropriati che questi stimoleranno… Se fossi in voi, proverei vergogna”. La foto si è rapidamente fatta strada in rete, fino a scatenare una comprensibile polemica cui, in un primo momento, chi gestisce i social della filiale ha deciso di rispondere facendo dell’ironia che non ha fatto altro che peggiorare la situazione. “Sentiti sempre libera di urinare in quelli delle donne. Spread the love”, è stata la replica arrivata dalla McFit, una risposta che ha raddoppiato l’indignazione perché priva di qualsiasi elemento di confronto.

Le palestre Mcfit: “Orinatoi a forma di bozza sono elementi di arredamento”

Solo successivamente è arrivata una giustificazione, insieme alle scuse della catena: “Quel modello è presente in alcune nostre palestre costruite tra il 2017 e il 2019 circa. Quelle più recenti hanno degli orinatoi a muro di forma tradizionale. Sono opera di Meike van Schjinde, un designer olandese che li ha progettati nel 2004 in occasione della Giornata mondiale dei servizi igienici con lo scopo di portare l’attenzione sul fatto che milioni di persone nel mondo non hanno accesso a impianti sanitari. Nei nostri centri ricerchiamo uno stile particolare e questi oggetti sono considerati elementi di arredamento caratterizzanti i nostri ambienti”. I sanitari ai quali fa riferimento la McFit sono stati progettati dalla designer Meike van Schijndel nel 2000 e sono conosciuti con il nome The Kisses urinal. Possono essere acquistati in rete a poco più di 1000 euro. Sono apparsi sulla CNN, nel film Rock of Ages con Tom Cruise e in Storage Wars. Ad averli installati sono stati diversi esercizi commerciali, hotel e club maschili in giro per il mondo, dal Goldman 25hours Hotel di Francoforte al club Belushi, un bar di Parigi.