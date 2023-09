Orietta Berti nello spot della Pubblica Amministrazione: “Più che un posto fisso è un posto figo” La cantante scelta come testimonial della nuova campagna di comunicazione del Dipartimento dell’Informazione e l’Editoria e del Dipartimento della Funzione pubblica.

A cura di Daniela Seclì

Orietta Berti è la testimonial della campagna della Pubblica Amministrazione: "Più che un posto fisso, un posto figo", spot lanciato dal governo per trasmettere un messaggio positivo sul lavoro pubblico ai giovani. L'artista è intervenuta nel corso della conferenza stampa di presentazione dello spot.

Orietta Berti nello spot sul posto fisso nella Pubblica Amministrazione

Orietta Berti ha preso parte alla conferenza stampa di presentazione della nuova campagna di comunicazione del Dipartimento dell’Informazione e l’Editoria e del Dipartimento della Funzione pubblica. Lo spot è stato presentato alla stampa dal Ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, e dal sottosegretario all’Editoria, Alberto Barachini. Orietta Berti ha dichiarato: "L'ho fatto con piacere. Sono venuti a casa mia, non ho neanche perso tempo andando in qualche studio. Li ho ospitati a casa mia con molto piacere".

Perché la cantante ha deciso di aderire alla campagna

Orietta Berti, poi, ha spiegato perché ha deciso di aderire a questa campagna: "Sono sempre a contatto con i giovani quando faccio i concerti. La maggior parte è senza lavoro, hanno studiato ma non sanno cosa fare, sono disorientati. Se capita un'occasione del genere, un posto di lavoro fa bene perché ti dà la vita, ma un posto fisso ancora di più perché non hai preoccupazioni". Poi, ha fatto l'esempio dei suoi figli che attualmente la seguono nel suo lavoro:

Io vedo anche i miei figli che adesso lavorano con me, ma quando non lavorerò più cosa faranno? Dovranno cercarsi un lavoro.

Infine ha concluso: "Il segreto per una vita più colorata e meno noiosa? Avere sempre la fantasia di cambiare e fare qualcosa di nuovo. Anche nel posto fisso, amarlo tanto e dare sempre di più, come diceva quella canzone del 1966, Io ti darò di più".