Oriana Marzoli torna in Spagna, lo sfogo: “Mi sto trascurando, sono molto stressata” Oriana Marzoli divisa tra Spagna e Italia, sta vivendo un periodo di forte stress. Lo sfogo nel video pubblicato per Mtmad: “Mi sto trascurando, sono molto scocciata”.

A cura di Gaia Martino

Oriana Marzoli è tornata sul canale spagnolo Mtmad con un nuovo podcast nel quale racconta i suoi ultimi giorni. Non sta attraversando un periodo sereno l'ex Vippona, arrivata seconda nella finale del GF VIP, che ai fan del canale ha spiegato di essere stressata perché non riesce a trovare una casa in Italia. Per questo motivo è tornata a Madrid, "Sto leggendo un sacco di sciocchezze, so come funziona, sono stata in tv per tanti anni, ma cercano sempre di attaccarmi", lo sfogo contro gli hater.

Le parole di Oriana Marzoli

Oriana Marzoli è tornata a Madrid, essendo questa settimana libera da impegni di lavoro in Italia. "Mi sembra di chiedere sempre a qualcuno di ospitarmi a casa, voglio una casa mia anche per portarmi Cocco. Non posso portarlo con me se non ho una casa fissa, questo mi provoca molto stress, anche se cerco di non mostrarlo", le parole. L'ex concorrente spagnola del GF VIP ha confessato "di sentirsi stressata, tanto da essere arrivata addirittura a trascurarsi completamente". Le persone intorno a lei le consigliano di vivere in Italia: "Sono maturata, ho 31 anni, sono migliorata. Oggi non mi interessa solo apparire bella. Ho un cuore, non mi piace essere vista come cattiva. Sono molto più sensibile di quanto appaia", le parole. Non ha aperto alcuna parentesi riguardo Daniele Dal Moro: negli ultimi giorni i due non sarebbero più apparsi insieme e i fan temono che qualcosa tra loro sia cambiato.

Il silenzio su Daniele Dal Moro

Nel video di Mtmad Oriana Marzoli non ha parlato di Daniele Dal Moro, il fidanzato conosciuto al GF VIP. Ma tra loro non sarebbe scattato alcun allarme: lui ha aggiunto il like all'ultima foto pubblicata dall'influencer venezuelana, inoltre lo scorso 10 maggio hanno ufficializzato la loro relazione. Alla domanda di un utente "possiamo definirla una relazione ufficiale finalmente?", ha replicato con un "Sì, possiamo dirlo. Dall'8 maggio".