Oliviero Toscani attacca: “Il Governo Meloni è razzista e lei è un bozzolotto con le labbra pitturate” L’artista della fotografia è intervenuto a La Zanzara per difendere gli immigrati e attaccare il Governo Meloni: “È un bozzolotto con labbra pitturate. Ha le mani come i disegni di Altan”.

"Valorizziamo gli immigrati perché sono la nostra fortuna", parola di Oliviero Toscani. L'artista della fotografia è intervenuto a La Zanzara, il format di Radio24 condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, per parlare di immigrazione ma soprattutto delle mosse del Governo Meloni giudicato come "razzista in un Paese razzista". Sugli immigrati, la ricetta di Toscani: "Dobbiamo andarli a prendere con le navi da Crociera perché sono anche pochi". Poi l'attacco a Giorgia Meloni: "Un bozzolotto con labbra pitturate. Ha le mani come i disegni di Altan".

Le parole di Oliviero Toscani

Parole durissime quelle del fotografo che ha sottolineato che non crede sia in corso un'invasione di immigrati in Italia, ma piuttosto ha suggerito che il paese dovrebbe andare a prendere gli immigrati con navi da crociera. L'aspra critica ai politici italiani, in particolare quelli della Lega, definendoli "teste di c…" e sottolineando che le persone che arrivano in Italia con i barconi sono spesso più intelligenti di alcuni politici, tra cui: "Nei barconi la maggior parte delle persone è più intelligente di Salvini. Lui parla di atto di guerra? Pensa a chi è vicepremier del paese, uno che dice una cazzata simile. Altro che Neanderthal. Dite a Salvini di tenere la bocca chiusa".

Dovremmo valorizzare gli immigrati perché sono manna dal cielo. Mandiamo la Costa Crociera a prenderli, se son disperati significa che vogliono lavorare e non possono. Gli altri Paesi chiudono le frontiere? A me non frega nulla degli altri paesi.

"L'Italia è un paese razzista"

L'attacco a Giorgia Meloni commentando la difesa dei valori della destra tradizionale, ovvero Dio, Patria e Famiglia: "Dio, patria, famiglia e proprietà sono la rovina dell’umanità. Guarda, se lasci qualcosa ai figli si ammazzano per una bicicletta. La proprietà non deve essere tramandata, non bisogna pagare le tasse e lasciare quello che si è lavorato”. E l'attacco alla premier: