Olivia Wilde “dipendente” dai taralli pugliesi, poi i balli in piazza senza essere riconosciuta Olivia Wilde ha scelto la Puglia per le vacanze estive, dove ha sviluppato una comprensibile dipendenza dai taralli. In uno dei video condivisi su Instagram: “Cosa sono questi? Non riesco a smettere di mangiarli, ne sono dipendente”. Poi si è scatenata in una piazzetta con una band locale, complice il fatto che, incredibilmente, nessuno l’abbia riconosciuta.

A cura di Redazione Spettacolo

Olivia Wilde ha scelto di nuovo l'Italia per le sue vacanze. In particolare, la famosa attrice e regista si sta fermando in Puglia, dove ha sviluppato una comprensibile dipendenza dai taralli. In uno dei video condivisi su Instagram, l'attrice ha posto ‘una semplice domanda per l'Italia‘: "Cosa sono questi? Non riesco a smettere di mangiarli, ne sono dipendente". Grande ilarità scaturita dalle successive stories, nelle quali ha mostrato il banco di prodotti tipici che la sta rifornendo di queste prelibatezze e per concludere una busta piena di taralli che le sarebbero serviti ‘almeno per arrivare a ora di pranzo'.

Ma la Puglia non è solo cibo, è anche tanta musica e Olivia Wilde non si è lasciata sfuggire una classica serata estiva, complice il fatto che nessuno in strada pare l'abbia riconosciuta. Fa strano infatti vederla in una piazzetta con un po' di persone a contorno, mentre riprende una banda locale, taggandola per dichiararle il suo amore (la ConTurBand, con 650 followers all'attivo, sarà rimasta sicuramente di stucco), e poi si scatena durante un Dj set.

Le vacanze di Olivia Wilde pare siano all'insegna del divertimento, con famiglia e amici. Diverse da quelle dell'ex compagno Harry Styles che, reduce dall'estenuante Love on Tour, ha trascorso qualche giorno in barca sul lago di Bolsena, con tappe tra Civita e Bagnoregio, mostrando un tatuaggio nuovo di zecca con il nome Olivia. La regista sulle braccia invece ha i nomi dei figli Otis e Daisy, avuti con l'ex fidanzato Jason Sudeikis. La coppia si è separata dopo la promozione dell'ultimo film girato insieme, dal titolo Don't worry darling, e da allora, senza alcun comunicato ufficiale, si è defilata dalle riviste di cronaca rosa chiudendosi in un rispettoso silenzio reciproco.