Checco Zalone derubato a Padova prima dello show: “Neanche le mutande mi hanno lasciato” Checco Zalone derubato a Padova prima dello show: “Neanche le mutande mi hanno lasciato”, ha ironizzato con il pubblico dal palco di Piazzola sul Brenta, “volevo ringraziare per l’accoglienza, mi hanno aperto la macchina e si sono portati via tutto”.

A cura di Redazione Spettacolo

Checco Zalone è stato derubato a Padova prima del suo show Amore+Iva, che sta riscuotendo un enorme successo nei maggiori teatri d'Italia. Il comico pugliese ha fatto tappa in Veneto e ha raccontato di aver subito un furto al pubblico di Piazzola sul Brenta, mentre si teneva al centro del palco dove di lì a poco sarebbe iniziato l'atteso spettacolo. Ha cercato di sdrammatizzare usando, come sempre, la sua dissacrante ironia: "Volevo ringraziare per l'accoglienza. Ieri per farmi sentire a casa, a Padova, mi hanno aperto la macchina e si sono portati via tutto. Neanche le mutande mi hanno lasciato. Davvero eh, mica sto scherzando".

Come segnala Tg Nord Est a Checco Zalone, a Checco Zalone hanno portato via le valigie contenenti tutti i suoi effetti personali, gli abiti di scena e l'occorrente da viaggio. Non è chiaro se il veicolo contenesse anche oggetti di valore. Un ‘vaffa' ironico sul palco per esorcizzare la rabbia del momento, essendo in trasferta e dovendo attrezzarsi nuovamente per continuare il suo tour. Il noto comico non ha precisato se alla denuncia ha accompagnato eventuali altri dettagli, visto che i ladri si sarebbero mossi in gran velocità, dileguandosi in fretta subito dopo aver saccheggiato l'auto.

Amore+Iva è senza dubbio uno dei tanti successi di Checco Zalone. Dopo essere diventato il re Mida delle sale, campione del botteghino al cinema, Zalone ha voluto sperimentarsi a teatro, mettendo su uno spettacolo che avesse tutte le caratteristiche a lui più congeniali. Satira pungente, musica e riflessioni sulla vita che appartiene a ognuno di noi, un modo per accorciare sempre più la distanza con lo spettatore e catapultarsi nella normale routine quotidiana fatta di notizie e divagazioni, temi scottanti e cliché spesso in agguato.