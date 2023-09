Olga Kurylenko: “I miei parenti sono tutti in Ucraina, cerchiamo affidi per i bimbi abbandonati” La ex Bond Girl si è presentata al Lido di Venezia per presentare la serie “D’argent e de sang” e ha parlato in una intervista della guerra in Ucraina.

L'attrice ucraina Olga Kurylenko si è presentata all'ultima giornata della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia per presentare la serie "D'argent e de sang", ispirata a una mega eco-truffa. Ai microfoni de La Stampa, la 43enne ex Bond-Girl ha presentato il progetto e ha parlato anche della condizione della sua Ucraina: "I miei parenti sono rimasti in Ucraina, cerchiamo famiglie per i bimbi abbandonati dalla guerra".

Le parole di Olga Kurylenko

Olga Kurylenko è di padre ucraino e madre russa. È nata nella cittadina di Berdyansk, che oggi è occupata dalle milizie di Vladimir Putin. L'attrice vive da tempo in Francia, ma ha ancora tutti i suoi parenti a Kiev.

Ho parenti e ho sempre mantenuto i contatti in questi anni, lavorando per trovare famiglie ai bambini abbandonati negli orfanotrofi. Un problema enorme, se pensa che addirittura quando è scoppiata la guerra, alcuni adulti sono fuggiti abbandonando i figli. Molti miei parenti sono scappati, ma altri sono rimasti, soprattutto le donne che vogliono rimanere al fianco dei mariti chiamati a combattere. Sono disperata, come tutti, perché non so quando e come potrà finire questa guerra. Che è un grande business. Una orribile storia di denaro e sangue, come il titolo della serie tv.

La serie tv "D'argent e de sang"

Nella serie "D'argent e de sang", Olga Kurylenko è Julia, una ex modella e ballerina, fidanzata con un ricco agente di borsa interpretato da Neil Schneider, che finirà per avere un ruolo centrale nella eco-truffa organizzata da un piccolo criminale locale. È una storia vera: nel 2008, una società si inventò l'idea che qualunque azienda che inquinava il pianeta oltre i limiti consentiti dalla legge, poteva compensare comprando quote da società virtuose che avevano un credito di emissioni. Un gruppo di imbroglioni inventò una serie di compagnie fasulle riuscendo a sottrarre allo Stato 1.5 miliardi di euro. La serie tv è diretta da Xavier Giannoli.