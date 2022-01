Noemi compie 40 anni, lettera a se stessa bambina: “Chi ti umiliava non aveva ragione” Noemi rivolge una lettera a sé stessa per i suoi 40 anni, rivolgendosi alla sé bambina: “Sarà un bel viaggio e vedrai che alla fine riuscirai a dare un senso a questa storia”, scrive la cantante.

In attesa di poter calcare il palcoscenico di Sanremo, dove partecipa con il singolo "Guardare giù", Noemi compie 40 anni, cifra tonda per la cantante che, quindi, ha voluto tirare le somme una volta arrivata a questo traguardo così importante e significativo. Un bilancio che arriva dopo un cambiamento radicale, l'acquisizione di una consapevolezza diversa, che emerge nelle parole di una lettera che l'artista scrive alla sé bambina, mettendola in guardia sulle difficoltà che incontrerà sul suo cammino, ma ringraziandola per essere sempre stata al suo fianco, in tutti questi anni.

La lettera di compleanno a se stessa

Uno scatto che la ritrae col viso un po' imbronciato dal sole, gli occhi azzurrissimi e limpidi persi chissà dove, seguito da una foto di oggi in cui Noemi si mostra raggiante, sorridente e sicura di sé. A queste due immagini, facce della stessa medaglia, la cantante affida il racconto del suo percorso di vita:

Cara Veronica,

Vedo quegli occhi di bimba un po’ spauriti e provo un immenso affetto, vorrei superare il tempo e lo spazio e darti una carezza.

Non ti dirò bugie, non sarà semplice. Non saranno sempre anni spensierati e la vita non è come nei cartoni la mattina davanti ai biscotti prima di andare a scuola. Ti capiterà di soffrire; conoscerai l’ingiustizia, il distacco, la crudeltà, l’incomprensione e scoprirai che anche chi ti ama da morire, può farti stare male. Ma la notte non dura per sempre. Questo viaggio ti regalerà anche inaspettate felicità, passioni sfrenate, amicizie senza fine e legami che supereranno tempo e spazio.

La lettera continua con parole forti, che danno contezza di quanto sia stato doloroso affrontare certe difficoltà, ma anche di quanta forza è riuscita a racimolare per superarle e per tirarsi sù, determinata e decisa anche quando il giudizio degli altri era diventato un peso insopportabile:

